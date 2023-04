Review – Star Wars Jedi: Survivor

La franquicia de Star Wars ha sabido mantenerse en el foco de la relevancia en la cultura pop a pesar de que por ahora no hay películas ya con fecha de estreno en calendario, y eso se debe gracias a los productos alternativos como figuras, series, cómics, y por supuesto, los videojuegos, el medio que hace poco encontró la fórmula ideal para llevar las aventuras creadas por George Lucas a manos de quienes son apegados a este hobby. El proyecto del que claramente estoy hablando es Star Wars Jedi: Fallen Order, juego que nos aleja de las naves espaciales para tener un viaje más terrenal y enfocado a la acción, y que a la vez nos dio un trasfondo de alguien externo a los Skywalker que se vio envuelto en el desastre de la orden 66, todo adornado con un gameplay que casi parece una coreografía muy bien programada. Eso nos lleva a los deseos de los fans por tener una secuela, dado que el final de su narrativa planteó que en algún momento íbamos a ver de nueva cuenta a esos personajes que llegaron para quedarse con el cariño de la gente. Y así, el año pasado durante la celebración anual de la franquicia se dio el primer vistazo a Star Wars Jedi: Survivor.

Un año casi ha pasado desde que tuvimos esa imagen teaser, y durante los meses se liberaron avances constantes que van desde cómo iría la historia, hasta las nuevas capacidades e gameplay que se han añadido. Y ahora, estamos a pocos días de que este nuevo viaje llegue a las consolas de nueva generación y también para las computadoras con Windows. Por fortuna, la gente de EA nos ha hecho llegar una copia de manera anticipada, eso con la misión de darles a conocer muchos de los aspectos que nos han parecido buenos, así como los que tienen oportunidad de mejorarse. Con esto queda claro, que abordaremos los temas de siempre, incluyendo la jugabilidad, historia, guiños, rendimiento, y más detalles que veremos a lo largo de este texto. Entonces, ¿Star Wars Jedi: Survivor llevará al proyecto de Fallen Order mucho más allá de las estrellas? ¿ o puede ser que quieren mantenerse en la línea de lo que ya estaba muy bien y que por ende, no necesita arreglarse? Y es que debemos recordar, que en ocasiones las secuelas suelen resultar en desastre, pues ya no nos dan la magia de esa primera impresión que suele pasar con todo producto novedoso.

Bueno, eso lo vamos a averiguar en una nueva Atomix Review, que cabe aclarar, se basa en la primera versión sin parches, por lo que hay aspectos técnicos que podrían cambiar cuando al fin se lance en mercado. Además, no habrá retrospectiva de nuestra parte de lo que pasó en el primer videojuego , por lo que recomendamos altamente jugar a Fallen Order antes de entrarle a eta nueva entrega. Dejando toda esta parte clara, es momento de que tomes tu sable láser, te encomiendes a la fuerza, para que crucemos una reseña en la que Cal Kestis sigue con su camino de Jedi renegado en contra del imperio de Palpatine.

Buscando la tierra prometida

En Star Wars Jedi: Survivor la historia nos sitúa cinco años después de lo acontecido en Fallen Order (qué por cierto, en el juego hay un resumen de lo que sucedió para quienes tengan los recuerdos borrosos). Donde vemos a un Cal Kestis mucho más experimentado en su intento por tratar de derrocar al imperio, organización que ahora es temida por quienes se oponen a seguir sus protocolos.

Algo que sigue presente es la purga de los Jedi, puesto que aún hay algunos escondidos y que siguen buscando esa manera de restablecer la orden, esto con el fin de quitar del poder al emperador y también hacerle frente a los inquisidores, los cuales en su momento estaban totalmente dedicados a luchar por la luz pero que después decidieron optar por el lado oscuro.

Así el principio de esta narrativa nos pone en los zapatos de Cal, quien está buscando información por parte de un distinguido senador en Coruscant, misma que posteriormente le enviará a Saw Guerrera. Esta vez está siendo acompañado de un mercenario llamado Bode, quien aparentemente se ha hecho su amigo durante estos cinco años de viajes planetarios.

Lo interesante aquí, es que como habrán notado los usuarios que pasaron Fallen Order, sus compañeros: Cere, Geez y Merrim se hacen notar por su ausencia, esto a pesar de que los vimos como una familia al finalizar dicho juego. Así que nos establecen que Cal de momento esta viajando solo con BD-1, el pequeño droide que le ayuda a hackear sistemas y curar su salud con estimulantes.

Para terminar la premisa y sin dar muchos spoilers, en algún punto Cal se enterará de la existencia de una tierra perdida muy especial, planeta en el cual habitaron algunos Jedi antes de la extinción. Y ese será el objetivo durante esta aventura, encontrar el camino para viajar ahí y así cuidar a las personas indefensas que sean buscadas por el imperio. Sin embargo, las cosas no van a ser sencillas, pues no es el único en buscar la ruta, ya que una organización apodada los Piratas del Caos también están tras esta ubicación.

Durante el camino Cal se hará tanto de nuevos aliados así como de poderosos enemigos que no van a descansar hasta verlo caído. No obstante, hay un planeta amistoso en el que partirá a todos sus viajes, ese es justamente Koboh. Sitio que si bien parece desolado, poco a poco crecerá hasta establecerse como una comunidad pacífica.

La historia en comparación al primer título es un poco más oscura, dado que se tocan algunos aspectos que no se conocían sobre el imperio y de cómo operan de forma cruel con tal de llegar a sus objetivos. También, ese sentimiento de amistad que vimos entre los tripulantes de la mantis se forja para mostrar a personajes más desarrollados, en especial se ve el crecimiento de Cal como protagonista.

El camino del Jedi corregido y aumentado

Para empezar, hay que establecer el género en el que vamos a colocar a Star Wars Jedi: Survivor, y encaja perfectamente en un juego de acción y aventuras con ligeros toques de RPG. Si se pudiera comparar con otras franquicias, podría ser la mezcla de Uncharted y Dark Souls, solamente que no tan castigador en cuanto al reto de las batallas con la creación de FromSoftware.

Aquí manejaros a un personaje en tercera persona, mismo que se puede mover en todas direcciones y también hacer diferentes acrobacias como salto doble, correr por las paredes, utilizar la fuerza Jedi para jalar o empujar objetos y demás acciones que ya se vieron en el primer juego. Eso justamente nos da a entender que es continuista respecto a su antecesor.

Si bien es muy parecido, hay que tomar en cuenta que en este viaje se aprenden nuevos movimientos como el de azotar enemigos y hasta controlarlos con nuestros poderes para que se pongan a nuestra favor por breves instantes. Dichas habilidades se irán desbloqueando poco a poco conforme se avanza en la aventura y que a la vez podrán fortificarse mediante un árbol de habilidades que se abre conforme reunimos más puntos al derrotar enemigos o escanear elementos con BD-1.

Vale la pena mencionar, que como con todo combate Soulslike, esos puntos de experiencia se pierden si un enemigo termina por abatirnos, por lo que si queremos recuperarlos, es necesario llegar a la parte donde perdimos y pegarle al enemigo que nos dio el último golpe. Es un poco frustrante esta mecánica, pero nos enseñará a perfeccionar los controles.

Entrando al tema de las peleas, estas serán contra algunos adversarios que van a resultar familiares como todo tipo de soldados del imperio, los cuales atacarán de forma cercana o a distancia. También tenemos nuevas caras como los droides de los piratas del caos y la fauna local de los planetas a los que nos estaremos desplazando.

El combate es sencillo de entender, ya que utilizaremos el legendario sable láser y la fuerza para hacer caer a quienes nos amenazan, podemos centrarnos en ellos gracias al auto enfoque y claro, es clave saber manejar la defensa para salir adelante. Hago énfasis en esto porque los parry serán más importantes que nunca, está es una técnica de pulsar el botón de defenderse en el momento adecuado, esto es para hacer bajar la barra de resistencia al rival y así ir directo por la que les da vida.

Algo que debe decirse, es que debe haber un equilibrio entre hacer este movimiento y los ataques normales, pues cuando el NPC o jefe se ilumine de color rojo no hay manera de defenderse y justo ahí es importante presionar el botón de barrida para esquivar ese ataque potente. Entonces, podríamos decir que estos momentos no son para atacar a lo loco, sino debe pensarse cada golpe o de lo contrario perderemos la partida en pocos segundos.

Hablando de perder, cuando eso nos pase volveremos al último circulo de concentración al que hayamos llegado, estos sitios nos permiten tanto mejorar el árbol de habilidades, entre otras acciones como entrenar lo que ya aprendimos. Debo resaltar , que aquí al fin se agregó algo bastante pedido y que estuvo ausente en el juego anterior, ese es el viaje rápido, mismo que ahora nos deja ir a ciertos puntos de los diferentes planetas, concretamente a círculos de meditación, algo que los coleccionistas de los cofres van a agradecer cuando deban volver a los escenarios.

Por último en cuestión de las peleas, resalto que los enfrentamientos de jefes están muy bien elaborados, eso sí, no son tantos, y eso puede ser un tanto decepcionante, dado que se esperaba mucho más. Sin embargo, los mini jefes tratan de cubrir la carencia y así hacer que nos dé hambre para llegar a ese momento final del capítulo con los manda más.

Exploración espacial un tanto variada

Ahora que ya vimos toda la parte del combate, pasemos a la exploración de escenarios, la cual es ese ingrediente esencial para que se complemente con la carne que son las peleas. Pues digamos que es mucho más extensa en comparación al juego anterior, pues no solo hay que ir de un lado a otro fijándose en el entorno.

Hay diferentes entornos que van desde un desierto hasta una base imperial, y justo en dichos lugares podemos deslizarnos por paredes colgarnos de lianas o vigas, incluso saltar entre plataformas para llegar de un lugar a otro. Ahí también se agregan los puzzles como utilizar a BD-1 para regresar la electricidad a un mecanismo o hacer un camino de líquido que es flamable para liberar ciertas puertas.

Llegará un punto en el que todo esto se convierta en una coreografía, pues los movimientos de cal se sientes bastante ágiles y en ocasiones un poco flotantes, es todo un gozo explorar los escenarios con este control. Y cabe decir, que en esta ocasión se suman las monturas para pasar por terreno alto y también saltar mucho más de lo podríamos normalmente. Eso sí, se utilizan en momentos muy específicos.

Y ahora que estamos en esta parte de momentos concretos, habrá secciones del juego muy marcadas en la que nos van a acompañar personajes aliados, y por ende, serán de ayuda para combatir rivales. Su inteligencia artificial es destacable pero no perfecta, por lo que a veces se quedarán quietos al menos que te vean en dificultades y para esos momentos esta el comando en el que los enviaremos atacar, y para no abusar de esta acción hay un cool down que deberá llenarse para activarlo una vez más.

En esta ocasión los mapas no son muchos, pero eso se compensa con la exploración que se puede hacer concretamente en dos, ya que se dividen en secciones donde hay secretos bajo tierra y sitios a los cuales volver una vez conseguida cierta habilidad, algo estilo Metroidvania. En cuanto a la dificultad, esta pueda ser elegida por el jugador, pues hay gente que quiere disfrutar la historia y otros que quieren un reto en las batallas, eso hace que se aleje un poco del género Souls like, pues ahí solo hay una dificultad en la primera partida.

Pasemos a hablar rápidamente del plantea Koboh, pues a este lo podremos considerar como la base de operaciones principal además de la nave mantis. Ahí podremos ir mejorando diferentes cuestiones como un bar, un jardín ubicado en el techo de este edificio y hasta el reclutamiento de personajes para que animen el lugar.

Para que todo vaya creciendo de manera gradual es necesario cruzar por las diferentes misiones opcionales que se desbloquean al hablar con los diferentes NPC. Y si bien el mapa es gigantesco para localizar los lugares, todo será sencillo gracias al mapa que te indica los lugares a donde debes viajar. Hay todo tipo de encargos, como salvar a ciertos personajes, derrotar a criaturas colosales o hasta pasar un laberinto.

Claro, también hay nuevos gadgets como el gancho de longitud, objeto que nos permite llegar a sitios lejanos, mismos a los que podemos tener acceso siempre y cuando haya una zona en la que se pueda utilizar este dispositivo. De hecho, hay momentos frenéticos en los que deberemos usarlo rápidamente, tanto que hasta da impresión de estar jugando un título de Spider-Man.

No está de más decir, que en los mapas hay muchos de los elementos anteriormente vistos como los atajos típicos para volver a los puntos de meditación, que al curarnos provocaremos que los enemigos revivan en el escenario. Esto último es algo que puede ser un riego, ya que algunos rivales son muy fuertes y será un infierno tener que pasar de nuevo por su respectiva pelea.

Un aspecto que también debo mencionar de forma fugaz son las mejoras de fuerza, vida, barra de resistencia y demás. Y es que estas se podrán conseguir al encontrar ecos de fuerza en los mapas, algunos están al alcance de la mano, pero hay algunos otros muy bien escondidos. Así que nunca está de más dejar el objetivo principal del lado por unos minutos para explorar los planetas y encontrar estos tesoros.

Pasando a los objetos, durante los viajes podremos encontrar algunos que realmente sirven para desbloquear cosméticos que cambian el aspecto del peinado de Cal, la armadura de BD-1 o hasta el color de nuestro sable láser. La verdad, hubiera estado bien que tuvieran efectos de estatus, pero parece que solo son lootboxes y ya.

Eso sí, lo que sí tiene efecto directo en nuestro ataque, defensa y alcance, son las posturas que puede tomar Cal, y esas van desde el clásico sable láser de una mano hasta el uso de un blaster para atacar a quienes estén fuera de alcance. Son cinco en total con diferentes atributos, ya que hay ataques rápidos pero débiles, de largo alcance pero no tan efectivos y muy fuertes pero lentos, la elección de estos ya dependerá el estilo de juego del usuario. Estos se desbloquean mientras avanza la aventura.

Música del espacio y sus visuales cautivadores

La parte gráfica de Star Wars Jedi: Survivor es impresionante, con visuales que a los fans de la ciencia ficción dejarán encantados, ya que los planetas, personajes, criaturas, fondos y estructuras están muy bien diseñados. Teniendo un aspecto realista que nos demuestra el poderío de Unreal Engine 4, herramienta que aún sigue dando mucho de sí misma.

No puedes creer todo lo que estás viendo en pantalla, aquí es donde nos podemos dar cuenta de que estamos ante un título de nueva generación, y hace que la emoción crezca para próximos títulos de la franquicia. Ahora que muchos estudios están experimentando con el UE5, es obvio que el siguiente paso es llevar a la saga a este utensilio de programación.

Por supuesto, hay errores de los que no puedo negar hablar, y eso son algunos pop ins de texturas en los que al menos en PlayStation 5 se nota que le está costando mover un poco todo lo que aparece en sitios concurridos como la ciudad principal de Koboh. También cuando se juntan muchos enemigos se puede sentir la caída de cuadros, ya sea si ponemos el juego en modo rendimiento o gráficos.

En cuanto a la sección musical, es algo que gustará al público que pruebe el videojuego, pasando de tonadas tranquilas y algunas más frenéticas para cuando llegan las secciones de acción. Obviamente, recuerdan a las piezas musicales que creó John Williams en su momento, y eso es algo que le pegará a los más nostálgicos de Star Wars.

Algo que está muy interesante respecto a estos sonidos, es que se pueden coleccionar pistas para poder ambientar el bar de Geez, así que los completistas tendrán que escuchar todo el repertorio para acabar el juego al 100. También hay pequeños tonos sacados totalmente sacados de las películas, pero de eso no hablaré para no quitar el factor de sorpresa.

Como último punto técnico, quiero tocar rápidamente el tema de la actuación de voz, misma que se ha sincronizado perfectamente con los movimientos de los personajes, y eso nos deja claro que el trabajo de motion capture se va refinando cada vez más. Se cuenta con distintos doblajes, por lo que cada quien puede seleccionar de su preferencia, y sí, para quien quiera saber, hay voces en español con doblaje en México.

No es la mayor evolución, pero sí una secuela que va a encantar

Para ir cerrando esta reseña, hay que comentar que Star Wars Jedi: Survivor es un juego continuista respecto al primer capítulo en el que conocimos a Cal Kestis, pero eso no es necesariamente malo. Pues llevaron la experiencia más allá, con un combate aún más pulido e historia que nos sigue sumergiendo en este universo.

Nuevas habilidades, la oportunidad de explorar en ciertas zonas con aliados, personalizar la cantina de mala muerte y pasar las misiones opcionales ya son justificante suficiente para gastar los $80 dólares de la copia en consolas o PC. Eso sí, recomiendo antes jugar Fallen Order para entender las cuestiones de historia, y que se note esa evolución de personajes entre una entrega y otra.

Por supuesto, los errores no están exentos, con detalles en contadas texturas que tardan algo en cargar, las caídas de cuadros que ocurren al juntarse varios enemigos y también que los coleccionables en su mayoría son skins para Cal y su sable láser. No obstante, son toques que pueden hacerse a un lado debido a las demás virtudes que tenemos en frente.

Entonces, si quieres experimentar una aventura sólida con mejoras en el gameplay, historia y gráficos, está claro que debes comprar Star Wars Jedi: Survivor. Si el primer juego te gustó, no te lo puedes perder, puesta pinta para que esta saga siga trayendo de menos una entrega más para el futuro.

Recuerda que el juego se lanza el próximo 28 de abril para PS5, Xbox Series X/S y PC. La versión que se jugó para esta reseña fue la de PS5.