Se confirma el set de LEGO de Donkey Kong

Desde hace un par de años, Nintendo ha estado más abierto a prestar sus franquicias para que se lancen productos de otras marcas pero con personajes icónicos como lo puede ser el famoso super Mario. Y justamente su alianza más fuerte es con LEGO, pues ya han salido bastantes sets que nos llevan las aventuras del reino hongo al terreno de los juguetes.

Muchos pensarán que para este momento las opciones ya se terminaron, pero no, dado que con el reciente estreno de la película, también llega una nueva colaboración en la que ahora Donkey Kong es el protagonista. Y para sorpresa de muchos, el simio con corbata no llega solo, pues le hará compañía Cranky, Diddy, Dixie, y Funky, toda su familia de simios.

Aquí el video confirmado por LEGO:

We can’t wait to show you the new additions to the world of LEGO Super Mario™! 🤩 pic.twitter.com/sa5XF0LdCo

— LEGO (@LEGO_Group) April 26, 2023