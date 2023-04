Miyamoto confirma que habrá más películas de Nintendo

El legendario diseñador de juegos y creador de Mario Bros., Shigeru Miyamoto, fue citado por el sitio web japonés Nikkei diciendo que no hay duda de que la compañía seguirá haciendo películas basadas en sus propiedades intelectuales.

Miyamoto, conocido como el creador de varias de las franquicias más icónicas de Nintendo como The Legend of Zelda, Pikmin, Donkey Kong y Star Fox, fue productor de la recientemente estrenada película The Super Mario Bros. Movie de Illumination y Universal Pictures.

Si bien la película no tuvo mucho éxito con la crítica especializada, rápidamente se convirtió en la adaptación de juegos más grande jamás realizada de animación para un estreno en cines, recaudando más de 500 millones de dólares de dólares en todo el mundo en su primera semana. Hasta ahora, incluso está por delante de Avatar: The Way of Water de James Cameron en cuanto al rendimiento en taquilla en los EE. UU., lo que habla por sí solo dado que estamos hablando de la tercera película más taquillera de todos los tiempos.

Por supuesto, The Super Mario Bros. Movie no fue la primera basada en propiedades intelectuales de Nintendo que se lanzó. Todos recuerdan la muy controvertida adaptación live-action de Super Mario Bros. lanzada en 1993; hace algunos años, sin embargo, Nintendo ya encontró éxito con Pokémon Detective Pikachu, en este estilo, protagonizada por Ryan Reynolds.

Pokémon Detective Pikachu es la tercera adaptación de videojuegos más taquillera de todos los tiempos, solo superada por >The Super Mario Bros. Movie y la película de Warcraft de 2016. Una secuela ya está en camino, con Jonathan Krisel dirigiendo y Chris Galletta escribiendo el guión. Eso podría ser todo a lo que se refería Miyamoto.

Sin embargo, dada esta racha de éxito y el interés cada vez mayor en las propiedades intelectuales de los juegos por parte de Hollywood (Borderlands, Ghost of Tsushima, Rainbow Six, Dead by Daylight, Days Gone, Minecraft, Street Fighter, Death Stranding y Silent Hill son solo algunas de las películas en camino), existe una fuerte posibilidad de que otras propiedades intelectuales de Nintendo se adapten en el futuro. Los fanáticos ciertamente están ansiosos por ver una adaptación live-action de The Legend of Zelda; mientras tanto, tendrán que conformarse con Tears of the Kingdom, la tan esperada secuela de Breath of the Wild. Tears of the Kingdom se lanzará el 12 de mayo, exclusivamente para Nintendo Switch. Será el primer juego de la consola con un precio de $70 USD (aunque Nintendo aclaró rápidamente que no necesariamente será la referencia para otros lanzamientos de primera parte).

Vía: Nikkei