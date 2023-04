Activision Blizzard se hunde en la bolsa tras bloqueo de la CMA

Este día ha empezado un tanto complicado para Microsoft, pues después de que las cosas pintaran como positivas a la compra de Activision Blizzard, parece que al final a la CMA no los han convencido para dar a entender que no habrá algún tipo de monopolio. La razón más concreta es la del mercado en la nube, donde no habría tantos competidores.

Tras dar este veredicto, los efectos secundarios no iban a hacerse esperar, y justamente se ha dado a conocer que la propia Activision Blizzard se ha hundido en la bolsa tras el anuncio de bloqueo. Según lo que comenta un periodista de The Verge, las acciones bajaron un 10%, por lo que su precio puede pasar de $86 USD a los $77 USD dentro de poco.

Activision Blizzard stock is currently down more than 10% in pre-market trading pic.twitter.com/xjEzeVaBOJ — Tom Warren (@tomwarren) April 26, 2023

Por su parte el CEO de Activision, Bobby Kottick, ha mencionado que todavía no se acaba el asunto con la compra por parte de Microsoft, por lo que al futuro próximo van a apelar contra la decisión de la CMA. De hecho, parece muy extraño que esto tornara la mesa cuando ya prácticamente se habían convencido de que no se estaba haciendo algo injusto.

Esto se mencionó:

Hoy, la CMA, ha decidido no aprobar nuestra fusión con Microsoft. No es la noticia que queríamos, pero dista mucho de ser la última palabra sobre este acuerdo. Junto con ellos, podemos impugnar esta decisión, y así lo haremos, y ya hemos iniciado los trámites para apelar ante el Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido

Todo esto significa, que faltarán más meses para que el trato se cierre.

Nota del editor: Vaya que amanecimos con noticias que ya no se esperaban, ahora el proceso va a tardar más de lo esperado, y por ende, semana con semana van a seguir apareciendo notas de esta controversia.