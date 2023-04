Un desarrollador que trabajó en Star Wars Battlefront III ha afirmado que el juego estaba “a dos pasos de la línea de meta” antes de ser cancelado hace muchos años. El desarrollador Michael Barclay, quien ahora trabaja en Naughty Dog, hizo estos comentarios en respuesta a un hilo de Twitter donde los desarrolladores discutían sobre los proyectos en los que trabajaron y que no llegaron a ver la luz.

Para ser claros, Barclay habla sobre un juego de Battlefront en desarrollo en Free Radical Design a mediados de la década de 2000, no de la nueva serie de DICE. Este es un punto importante porque se dice que EA rechazó la propuesta de DICE para un tercer juego de Star Wars Battlefront.

Barclay dijo que la cancelación de Battlefront III de Free Radical fue un “crimen absoluto”. Barclay añadió que “los jugadores no saben de lo que les privaron”. La página de LinkedIn de Barclay indicaba que trabajó en Battlefront III de 2007 a 2009 en Free Radical, contribuyendo a los elementos para un jugador y multijugador del juego. A pesar de numerosos y detallados testimonios sobre su existencia y desarrollo, LucasArts nunca confirmó que Battlefront III estaba en producción. Steve Ellis, cofundador de Free Radical Design, dijo en 2012 que Battlefront III estaba 99% completo en el momento de su cancelación.

I feel like it’s been long enough now to come out and say Star Wars Battlefront III was gonnae be legit incredible and the fact it got cancelled 2 yards from the finish line is an absolute crime. Gamers don’t know what they were robbed of. https://t.co/zZUu8JR3iV

— Michael Barclay (@MotleyGrue) April 16, 2023