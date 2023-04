Comparan mapas de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom

El lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está a solo unas pocas semanas de distancia, y hemos visto mucho del juego en este punto. Dado que, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom utilizan en el mismo mapa, IGN comparó las versiones de ambos juegos para ver qué ha cambiado. Para lograrlo, tomaron como referencia las ubicaciones mostradas en cada uno de los trailers y se dieron a la tarea de buscarlas en Breath of the Wild. Pero es mejor que vean el video a que siga describiéndoles lo que encontraron.

Vía: YouTube