Varias películas de Spider-Man llegarán a Disney Plus

Mes a mes los estrenos no se hacen esperar en las plataformas de streaming, puesto que las marcas añaden contenido interesante para que los suscriptores se mantengan pagando la cuota mensual. Y justo para casi terminar el mes se anunció que Spider-Man estará presente en Disney Plus, y es que si bien son dueños de Marvel, los derechos de Spidey son otra cosa.

Las películas que se añadirán esta misma semana al catálogo son las tres dirigidas por Sam Raimi y también las dos que protagonizó en la década pasada el actor Andrew Garfield. Por su parte, se comenta que en mayo estará sumándose Spider-Man: Homecoming y la primera parte de Venom.

Esto nos deja claro que todavía no es posible ver toda la participación del personaje en el MCU, ya que falta tanto Far From Home y también No Way Home. Pero hay otras plataformas que las tienen por ahora como una exclusiva. El ejemplo perfecto es el de HBO Max, ya que cuenta con la última película en su versión extendida con escenas extra.

En cuanto a estrenos de Disney Plus, la próxima semana llega otra de sus adaptaciones de live action. Peter Pan y Wendy, misma de la cual podrían estar llegando las primeras críticas en los próximos días. También en el mes de mayo La Sirenita será estrenada en los cines, se espera un éxito nulo, al menos por los fanáticos que le dejan muchos dislikes a los tráilers.

Vía: Discussing Film

Nota del editor: Estaría bien que Disney se esforzara por traer todas las de Spider-Man a su plataforma, después de todo Marvel Studios es quien las produjo al lado de Sony. Sin embargo, parece que no podemos tener todo el MCU en un solo lugar.