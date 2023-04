Nintendo Switch sobrevive a ser lanzado en la carretera

Cualquiera puede dejar olvidado su Nintendo Switch en algún lugar de la casa o incluso de su auto. Pero, ¿dejarlo en la salpicadera del coche? Pues fue lo que le sucedió a este usuario de Reddit. Quien, además se dió cuenta del descuido, cuando vio su consola volando tras tomar una curva en la carretera.

Las consecuencias pueden observarse en la imagen a continuación. Con los bordes de la pantalla rayados por el impacto y los joy-cons completamente destruidos. Este amigo llegó a casa para tratar de encender su consola y… ¡prendió!

Así que, fuera de unas cicatrices de guerra, lo único que hubo que hacer fue ir a comprar un par de joy-cons nuevos para seguir disfrutando de su Switch. Aún así, la comunidad le hizo saber que podría haber daños internos como una batería afectada que incluso podría llegar a explotar.

La excusa perfecta para hacerse de una nueva Switch, así que nuestro amigo aprovechó para reservar su consola edición especial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y todos felices. Solo esperamos que la batería del Switch dañado no cause problemas.

Vía: Reddit