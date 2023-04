Así se vería Tears of the Kingdom en Game Boy Color

A pesar de los importantes avances que la franquicia de Legend of Zelda ha logrado a lo largo de los años en términos de fidelidad gráfica y alcance, hay algo infinitamente encantador en los títulos anteriores de Game Boy.

Ya se trate de Link’s Awakening o de Oracle of Seasons / Ages, los juegos portátiles originales de la serie introdujeron tramas y personajes únicos que simplemente no se ven en otros lugares. También se veían geniales, a pesar del hardware limitado.

Los animadores Channy y Kimberly claramente comparten la misma afinidad por los juegos de Zelda de Game Boy, como se demuestra en una maravillosa animación en YouTube que representa al próximo Legend of Zelda: Tears of the Kingdom como si fuera un juego de Game Boy Color.

El video comienza con una hermosa animación de algunos de los personajes principales antes de mostrar un juego hipotético, incluidos vehículos creados con la nueva habilidad Fuse. Para rematar todo, el video termina no solo con la portada del juego, sino también con una consola Game Boy Color creada a medida. ¡Cómo quisiéramos que esto fuera real!

Vía: Nintendo Life