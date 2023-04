Un escritor de fan fiction de El Señor de los Anillos está demandando a la Tolkien Estate y a Rings of Power creador Amazon por infracción de derechos de autor de su novela The Fellowship of the King.

Según informó PC Gamer, Demetrious Polychron afirma que su obra, registrada en la Oficina de Copyright de EE. UU. en 2017 y publicada en septiembre de 2022, está “inspirada en El Señor de los Anillos y J.R.R. Tolkien”, pero es un “libro y concepto completamente original”.

La demanda afirma que The Rings of Power muestra una infracción de derechos de autor y Polychron está buscando $250 millones como resultado.

Polychron también afirma haber intentado varias veces trabajar con la Tolkien Estate profesionalmente. Después de registrar su marca, envió una carta al nieto de J.R.R. Tolkien y director de Tolkien Estate, Simon Tolkien, describiendo el libro y pidiendo a la empresa que revisara su manuscrito.

En 2019, Polychron contrató a un abogado para contactar nuevamente con Tolkien Estate “con entusiasmo para colaborar con los demandados y la anticipación de publicar su libro al público”. La denuncia establece que Tolkien Estate “rechazó cualquier intento de colaboración al día siguiente”, por lo que Polychron entregó personalmente una copia con derechos de autor en el hogar de Simon Tolkien.

Luego afirma haber pedido que se lo devolvieran, diciéndole a Simon Tolkien en una carta que “publicaría The Fellowship of the King, y una serie adicional de seis libros, de forma independiente”.

La demanda señala similitudes como que uno de los personajes de Polychron se llama Elanor, que es el mismo nombre que uno de los personajes de Rings of Power. Sin embargo, cabe señalar que este es también el nombre de uno de los propios personajes de J.R.R. Tolkien (una de las hijas de Sam).

La temporada 2 de The Rings of Power se encuentra actualmente en producción en el Reino Unido y aún no se ha revelado la fecha de estreno. Recientemente se confirmó que el actor de Game of Thrones, Ciarán Hinds, se unirá al reparto junto a varios otros actores como Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle y Nicholas Woodeso.

En cuanto al talento director, Amazon ya ha confirmado que Charlotte Brändström, Louise Hooper y Sanaa Hamri liderarán la temporada 2. El trío tiene créditos en The Witcher, The Sandman y The Wheel of Time.

El rodaje de su segunda temporada no ha ido especialmente bien hasta ahora, ya que un caballo murió recientemente en el set y una semana después se produjo un incendio.

Vía: IGN