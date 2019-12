La serie de The Lord of the Rings está buscando extras para ser orcos

La serie de Amazon de The Lord of the Rings cada vez se acerca más y más a ser toda una realidad. La filmación del show aún no empieza, así que para agilizar el proceso de selección de extras, la producción se encuentra buscando personas con “rasgos peculiares” para interpretar a los orcos.

Las características principales que deben tener los extras son: “narices maravillosas” o “caras de personajes”, y personas que miden más de 1.80 metros de altura o menos de 1.52 metros de altura.

Dos agencias de casting se están acercando con la esperanza de encontrar orcos para la serie y, según los informes, buscan personas de cualquier origen étnico con muchas pecas y pelo. Como la serie de películas The Lord of the Rings también se filmó en Nueva Zelanda, es teóricamente factible que algunos de los extras que interpretaron orcos en las películas puedan regresar.

De acuerdo con LadBible, también están buscando “bailarines ágiles y largos”, “moteros robustos y mezquinos” y “pelirrojos de todas las edades, formas y tamaños” para representar a los orcos de la serie. La idea, dicen, es encontrar personas cuyas caras intrínsecamente interesantes requieran menos maquillaje.

Hablando de la serie de The Lord of the Rings, Will Poulter será uno de los protagonistas del show. De igual forma, este es el mapa del territorio.

Vía: LadBible