Descubren dónde está Ganondorf en el tráiler de Tears of The Kingdom

Hace una semana se lanzó un nuevo tráiler dedicado al juego más esperado de Nintendo para este año, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, mismo que ha mostrado mucho metraje interesante. Y justo entre las curiosidades se ha dejado una incógnita, esa es precisamente saber en qué parte del gigantesco mapa de Hyrule se encuentra Zelda y Ganondorf.

El primer misterio al menos ya quedó resuelto, puesto que los fans detectaron a la princesa en una zona que se encuentra al sur del mapa, incluso se ha señalado en un círculo el punto exacto. Y ahora, hace algunas horas también dieron con la ubicación del rey de los Gerudos, esto con la misma técnica de identificar lo que se ve en el fondo del escenario.

Según lo comentado en un video, el villano de se encuentra en el lugar conocido como La Meseta de los albores. Y se hace énfasis especial en la cámara donde Link despierta al inicio del juego anterior. Por lo que podría ser el lugar del resurgir para el Gerudo, una habitación que este escondida en el mismo lugar, pero que no se accionó en la primera parte.

Aquí el video:

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo para Switch.

Vía: Youtube

Nota del editor: Con cada tráiler que se lanza más crece la emoción por jugar. Afortunadamente, no falta tanto tiempo para ponernos frente a nuestro Switch y disfrutemos lo que promete ser el mejor lanzamiento del año.