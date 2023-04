Surge información acerca de Battle of the Planets

Joe y Anthony Russo, directores detrás de películas de Marvel como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, han compartido una importante actualización sobre su proyecto Battle of the Planets en el que actualmente están trabajando.

En 2019, los hermanos Russo revelaron que estaban trabajando en una nueva adaptación en live-action para el equipo Gatchaman de Tatsunoko Productions, que fue adaptado en los Estados Unidos con el título de Battle of the Planets. Ha habido pocas actualizaciones sobre el proyecto desde su anuncio inicial, pero recientemente revelaron que están poniendo mucha “energía creativa” en el mismo.

Hablando con Collider durante el estreno mundial de Citadel, Anthony Russo declaró que los dos están “trabajando duro en ello”. Elaborando aún más en el hecho de que aún no han alcanzado un nuevo momento decisivo para el proyecto Battle of the Planets, todavía están desarrollando la escala del mismo. “Todavía no hemos llegado a un momento decisivo con esto, pero es algo en lo que hemos estado poniendo mucha energía creativa”, continuó Anthony.

De hecho, los hermanos están tratando de desarrollarlo lo suficiente como para apoyar un universo. “Estamos ampliando la escala de esto”, comenzó Joe Russo. “Realmente queremos llevar un nivel de detalle que pueda soportar un universo, y eso es en lo que estamos trabajando. Ya sabes, a veces lleva años desarrollar algo. Quiero decir, Citadel tardó cinco años en llegar a la pantalla. Así que cuando estás construyendo cosas desde cero, ladrillo por ladrillo, lleva tiempo”.

Cuando se les preguntó si Battle of the Planets podría llevar a una nueva serie de películas, los Russos aún no lo saben ni tienen un estudio en mente. “Podría ser ambas cosas… No tenemos ningún estudio en mente”. Explicando este elemento en particular, los Russos luego explicaron que la idea de expandir Battle of the Planets en un universo es lo que más les atrae del proyecto, “Nuestros cerebros están más impulsados por la narración interconectada utilizando diferentes medios para contar esas historias, y eso es realmente en lo que se basa la filosofía de AGBO. Ya sabes, ¿cómo podemos contar historias a gran escala utilizando diferentes formas de medios? Así que todo lo que se está desarrollando allí se explora a través de esa lente, especialmente algo de la escala de Battle of the Planets“.

Vía: Comicbook