Trailer de The Marvels, el más repudiado del MCU

En solo unos pocos días desde su lanzamiento, el tráiler de The Marvels se ha convertido en el tráiler más despreciado del Universo Cinematográfico de Marvel en YouTube. En años recientes, el MCU ha luchado por alcanzar las alturas de la Fase 3, que culminó en el exitoso estreno de Avengers: Endgame.

Algunas críticas han abordado la sobresaturación de contenido de Marvel y una narrativa más débil en ciertos proyectos, mientras que otros argumentos de mala fe atacaron a los superhéroes cada vez más diversos del MCU. La primera película de Captain Marvel enfrentó esas críticas ya que tuvo el honor de ser la primera película de superhéroes en solitario liderada por una mujer en el MCU, y parece que la secuela enfrentará más de lo mismo.

El tráiler de The Marvels fue lanzado a principios de esta semana y, al momento de escribir esto, ha acumulado 468.000 dislikes, superando su cantidad de me gusta, que actualmente suma 444.000. Esto convierte a The Marvels en el tráiler más despreciado del MCU en YouTube. Basándonos solo en los números, el tráiler más despreciado del MCU parece ser el tráiler oficial de She-Hulk: Attorney At Law que se lanzó en mayo de 2022, que obtuvo 554.000 dislikes.

Sin embargo, ganó 786.000 me gusta, superando la cantidad de dislikes en más de 200.000. En comparación, el reciente tráiler de Secret Invasion recibió 19.000 dislikes contra 416.000 me gusta y el último tráiler de Guardians of the Galaxy Vol. 3 solo recibió 5.500 dislikes frente a 336.000 me gusta. Incluso el primer tráiler de Captain Marvel solo recibió 106.000 desagrados en comparación con sus 1,1 millones de me gusta.

Cuando se lanzó Captain Marvel en 2019, la estrella Brie Larson estaba en el centro de una campaña de odio particularmente vitriólica liderada por aquellos que creían que el MCU no necesitaba una película de superhéroes liderada por una mujer. Fue tan pervasivo que otros actores del MCU, Don Cheadle y Clark Gregg, defendieron a Larson ante el público contra el odio que enfrentó.

Pero esto no necesariamente ha desaparecido en los años desde el lanzamiento de Captain Marvel, y con el MCU enfrentando otras críticas más válidas, es posible que aquellos que han hecho campaña en contra de los superhéroes más diversos de Marvel Studios se hayan sentido envalentonados, como si estuvieran justificados en su creencia de que hay una conexión entre la diversidad del MCU y su caída en popularidad.

Es desalentador ver la gran diferencia en la recepción del tráiler de The Marvels, incluso en comparación con el teaser de Captain Marvel, especialmente cuando la primera filmación de la secuela muestra una serie de momentos divertidos que se basan en los proyectos de la Fase 4 del MCU.

Teyonah Parris lleva a Monica Rambeau a la pantalla grande después de debutar en WandaVision, mientras que Iman Vellani hace lo mismo después de liderar Ms. Marvel como Kamala Khan. Con suerte, Disney y Marvel Studios han aprendido de lo que Larson pasó durante la gira de prensa de Captain Marvel y podrán proteger a las estrellas de las secuelas del odio que llevó a que el tráiler de The Marvels se convirtiera en el tráiler más disgustado de la MCU en YouTube.

