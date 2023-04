Tienda venderá pollo inspirado en Tears of the Kingdom

Un día después de que Nintendo revelara el trailer final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se han abierto las compuertas de las colaboraciones y el merchandising. Hemos visto una tonelada de productos anunciados para Japón, y ahora tenemos noticias sobre un snack especial en desarrollo.

Nintendo se está asociando con Lawson, una cadena de tiendas de conveniencia en Japón, para un snack con temática de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Las dos empresas han revelado un sabor Spicy Pepper de su snack de pollo frito “Karaage-kun”. Esta delicia utilizará una mezcla única de especias inspirada en los Spicy Peppers que se encuentran en Zelda: Breath of the Wild.

No te preocupes, estos snacks de pollo Spicy Pepper no son tan picantes como para que tengas problemas para comerlos. En su lugar, ofrecerán un agradable toque sobre la versión estándar del snack de pollo. Solo estarán disponibles por tiempo limitado, así que si estás cerca de una tienda Lawson en el futuro cercano, ¡no pierdas la oportunidad de probarlos!

También habrá una lotería instantánea inspirada en el juego:

Tarjetas ¡Y gomitas!

Vía: Go Nintendo