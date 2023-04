Dragon Ball Heroes tiene al equipo de batalla perfecto

Super Dragon Ball Heroes puede que no sea canon, pero eso no ha impedido que el spin-off cause revuelo en el mundo del anime. El último episodio de la Misión del Ultra Dios no solo mostró a Goku y Vegeta fusionándose para formar a Vegito una vez más para enfrentarse al Rey Demonio, sino que Yamcha recibió una inesperada propuesta de matrimonio después de una de sus mayores victorias.

Además de estos eventos que sacudieron el mundo, el octavo episodio de la última trama también nos dio la unión perfecta de los favoritos de los fanáticos futuristas.

Para ponerte al día, la versión futura de Gohan que recientemente ha aparecido en Super Dragon Ball Heroes es diferente a la del futuro que dio lugar a Future Trunks. Este Gohan es llamado por algunos fanáticos del anime “Gohan Black“, viste un gi a juego y tiene un trasfondo aún más sombrío que el Futuro Gohan presentado en Dragon Ball Z. El Gohan que también es un “Guerrero de Negro” perdió a Bulma y Trunks, trabajando para el Kaioshin renegado en un esfuerzo por traer a sus seres queridos de vuelta de la tumba.

Con los Guerreros de Negro y los Z-Fighters uniendo fuerzas para enfrentar a la dimensión demoníaca, el estado de Gohan Black es un misterio para cualquiera. A pesar de que Trunks del Patrullero del Tiempo tiene la capacidad de convertirse en un Super Saiyan Dios, Gohan Black sigue siendo una amenaza para el hijo de Vegeta gracias al poder que recibió de Aeos.

En última instancia, no pudimos ver quién saldría victorioso entre los dos, pero parece que nos estamos preparando para verlos luchar a plena potencia. Lo último que vemos de ellos en el último episodio es que se enfrentan a antiguos villanos como Cell, Bojack, Android 13 y Lord Slug.

Super Dragon Ball Heroes puede que no sea un reemplazo en-canon para el anime de Dragon Ball Super, pero la serie ha entregado a los fanáticos algunos momentos grandes e inesperados en el pasado. Con Yamcha potencialmente casándose y nuevas transformaciones que siguen llegando rápido y furiosas, la Misión del Ultra Dios no parece estar desacelerando en ningún momento.

Vía: Comicbook