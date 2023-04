Yamcha recibe propuesta de matrimonio

El personaje de Yamcha es considerado uno de los más relevantes en Dragon Ball debido a su larga trayectoria en la franquicia, pero quizás no ha tenido la oportunidad de destacar desde el inicio de Dragon Ball Z.

A diferencia de sus amigos, quienes se volvieron más poderosos, se casaron y tuvieron hijos, Yamcha no ha tenido mucha suerte. Sin embargo, parece que las cosas están a punto de cambiar, ya que en el último episodio de Super Dragon Ball Heroes, durante la batalla, su compañera Vidro le propone matrimonio después de realizar una técnica conjunta exitosa. Yamcha se queda sin palabras ante la propuesta y todavía no sabemos si aceptará o no. Aunque la serie no sea canónica, sería un bonito gesto para el personaje y sus fans si finalmente aceptara.

Yamcha se encontró con Vidro durante el Ultratorneo del Espacio-Tiempo en el arco actual de Super Dragon Ball Heroes. En episodios anteriores, salvó a Vidro del ataque de Hit, lo que la llevó a sentirse conmovida por su acto caballeroso y comprometerse a protegerlo, incluso lo llama “cariño”.

Este momento es significativo para Yamcha en la franquicia ya que ha tenido mala suerte con las mujeres y en la vida en general, habiendo sido asesinado y revivido en varias ocasiones. En el Torneo del Poder, sus amigos decidieron no incluirlo en el equipo debido a su habilidad como guerrero. Los fanáticos de Yamcha seguramente estarán felices de ver que finalmente le han propuesto matrimonio, lo que podría traer un momento de felicidad a la vida del personaje. Ahora solo queda por ver si Yamcha aceptará o no la propuesta de Vidro.

Vía: Código Espagueti