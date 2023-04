Un informante confiable de la industria acaba de comentar sobre el último retraso de Suicide Squad: Kill the Justice League, aconsejando a los fans que no esperen cambios radicales en el controvertido juego de disparos de superhéroes. Si bien los jugadores estaban inicialmente emocionados por la oportunidad de sumergirse de nuevo en el excelente universo de Batman: Arkham de Rocksteady como los antihéroes del Escuadrón Suicida, las últimas presentaciones de Suicide Squad: Kill the Justice League han hecho que muchos teman que esté yendo por un camino similar al de los malogrados Marvel’s Avengers.

No mucho después de que se mostrara Suicide Squad: Kill the League durante la transmisión en vivo de PlayStation State of Play en febrero, comenzaron a circular rumores de que Rocksteady planeaba retrasar el juego más allá de su fecha de lanzamiento previamente planeada del 26 de mayo.

Esto sería cierto, ya que Rocksteady anunció un gran retraso para Suicide Squad que lo lleva hasta el 2 de febrero de 2024. No sería la primera vez que Suicide Squad se retrasa por una cantidad sustancial de tiempo, ya que originalmente estaba programado para lanzarse el año pasado antes de ser retrasado para permitir que el desarrollador tuviera más tiempo para “hacer el mejor juego posible”.

No mucho después del anuncio del gran retraso de la fecha de lanzamiento, Jason Schreier de Bloomberg comentó sobre la situación. Como lo hizo en el breve período entre el State of Play de febrero y el anuncio oficial del retraso, Schreier aconsejó a los fans que no esperen cambios importantes en el modelo de juego de Suicide Squad, reiterando que este retraso probablemente será solo para el pulido estándar.

Él señala que los nueve meses adicionales de este nuevo retraso simplemente no son suficientes para cambiar radicalmente un juego, y que se les informó al personal de desarrollo que no tiene nada que ver con ninguna reacción negativa a la presentación de Suicide Squad en el State of Play.

El mencionado State of Play destacó el modelo de servicio en vivo y el Pase de Batalla de Suicide Squad: Kill the Justice League, que ya había generado comparaciones desfavorables con títulos como Marvel’s Avengers.

Los espectadores también sintieron que la jugabilidad de disparos en tercera persona de Suicide Squad carecía de variedad para su colorido elenco de villanos, y la revelación de que el juego requeriría una conexión a Internet para la campaña para un solo jugador hizo que muchos fans se quejaran.

Si bien estos fans esperaban que Rocksteady abordara estas preocupaciones a raíz del último retraso de Suicide Squad: Kill the Justice League, parece que solo se está haciendo para pulir el juego en lugar de cualquier cosa que lo cambie drásticamente. En cualquier caso, los jugadores tendrán que esperar un año completo antes de cazar a la Liga de la Justicia como el cuarteto loco de Harley Quinn, King Shark, Capitán Boomerang y Deadshot.

Suicide Squad: Kill the Justice League se lanzará el 2 de febrero de 2024 para PC, PS5 y Xbox Series X|S.

Vía: Game Rant