Drake Bell revela cuánto ganaba en Drake & Josh

Drake Bell, reconocido por su papel en la serie de Nickelodeon Drake y Josh junto a Josh Peck, es uno de los artistas más queridos en el mundo de la televisión. A pesar del paso de los años, la serie sigue siendo muy popular y se le atribuye una gran fortuna al personaje de Drake debido a la continua transmisión de la serie en varios países, incluyendo México, donde todavía se transmite en televisión abierta y se comparte en redes sociales.

A pesar de ser considerado como alguien con una gran fortuna debido a la popularidad continua de Drake y Josh, la realidad es que Drake Bell no ganó tanto dinero como se piensa mientras trabajaba en la serie. El cantautor estadounidense ha sido honesto acerca de sus verdaderas ganancias como estrella juvenil.

Durante una entrevista en el podcast Creativo de Roberto Martínez, Bell reveló que no recibe regalías por la serie de televisión, es decir, no se le paga por las retransmisiones que continúan hasta el día de hoy, ya que era menor de edad cuando participó en la serie.

En una declaración anterior, junto con Josh Peck, Bell admitió que después de pagar comisiones a agentes y directivos, así como impuestos, su ingreso total durante los cinco años que duró Drake y Josh era de alrededor de 450 mil dólares, lo que equivale a un promedio de 100 mil dólares al año. Esto fue durante el lapso de la serie, que fue desde el 2005 hasta el 2009.

Recientemente, el cantautor estadounidense llamó la atención de todos después de que la policía de Daytona Beach informara sobre su desaparición y posible peligro, ya que no se había comunicado en varias horas.

Aunque la noticia se difundió ampliamente en las redes sociales, después de que se aclaró la situación y se obtuvo respuesta de Drake Bell, el protagonista de Drake y Josh publicó un mensaje en sus propias redes sociales burlándose del problema que había causado.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023