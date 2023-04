Dragon Ball Super empeora el vacío argumental de GT

Con una serie como Dragon Ball, donde hay múltiples épocas separadas por largos períodos de tiempo, cada una con historias, personajes y niveles de poder completamente formados, es inevitable que haya algunos agujeros en la trama, así es como funcionan las cosas, y en un caso, Dragon Ball Super creó un agujero en la trama que afecta a los androides 17 y 18, lo que crea importantes problemas para Dragon Ball GT de varias maneras.

Cuando Dragon Ball Z terminó, la serie dio un gran salto temporal hacia el futuro (diez años, para ser exactos), y terminó con la posibilidad de una secuela, pero sin la necesidad de una, por lo que naturalmente hay dos: Dragon Ball Super y Dragon Ball GT.

Dragon Ball Super tiene lugar inmediatamente después de la derrota de Majin Buu, llenando efectivamente la brecha de diez años entre la muerte de Kid Buu y lo que los fanáticos vieron al final de DBZ.

Dragon Ball GT, por otro lado, tiene lugar cinco años después del salto temporal de diez años de DBZ, lo que significa que, lógicamente, Dragon Ball Super alimentará directamente a Dragon Ball GT.

Si bien esto tiene sentido, hay algunos que argumentan que no hay forma de que Super pueda convertirse en GT, y presentan algunos buenos argumentos. Independientemente de cuáles sean esos puntos o si Super se convertirá en GT o no, lo confirmado es que ambas series son secuelas de Dragon Ball Z, lo que significa que todo lo que sucedió dentro de ese marco de tiempo es canónico para GT y Super, y es exactamente donde se encuentra este agujero en la trama en particular.

En el episodio 47 de Dragon Ball GT (escrito por Atsushi Maekawa, dirigido por Osamu Kasai, producido por Toei Animation), Android 17, que ha sido mejorado a Super 17, está a punto de matar a Goku y conquistar el planeta, cuando su hermana, Android 18, aparece para ayudar a Goku.

18 ataca a 17 con una ráfaga de ki y 17 no responde con toda su fuerza, ya que está preocupado por golpear accidentalmente su bomba interna que no solo la destruiría a ella, sino prácticamente todo a su alrededor, potencialmente incluyéndose a sí mismo.

Cuando Goku escucha a 18 recordándole a 17 ese “hecho”, se ríe para sí mismo, ya que sabe que 18 está mintiendo. En DBZ, Krillin invocó a Shen-Long a través de las Bolas de Dragón y deseó que se eliminaran las bombas de ambos 17 y 18, dándoles una oportunidad de tener una vida normal sin la amenaza constante de la terminación. Sin embargo, solo 18 era consciente de esa información, lo que le permitió vencer a Super 17 en GT, lo que llevó directamente a su derrota.

En el capítulo 31 de Dragon Ball Super, escrito por Akira Toriyama y Toyotarou, hay una secuencia de flashback que supuestamente tiene lugar durante los eventos de Dragon Ball Z inmediatamente después de que Krilin hizo su deseo. Esta secuencia muestra a 18 diciéndole a 17 que sus bombas fueron eliminadas mágicamente, antes de volar lejos y permitirle vivir su vida solo.

Esto arruina por completo la derrota de Super 17 en Dragon Ball GT, y ni siquiera requiere que Super sea canon para GT para ser arruinado. Super retconea un evento que sucedió en Dragon Ball Z, una serie que es canon para GT aparte de Super, lo que significa que 17 debería haber sabido que él y 18 no tenían bombas dentro de ellos, y que podría haber ido con todo contra ella y haber potencialmente conquistado el mundo.

La línea de tiempo oficial de Dragon Ball sugiere que Dragon Ball Super lleva a GT, por lo que este retcon arruina la ‘Saga de Super 17‘ de GT sin importar qué, pero lo interesante es que incluso lo arruina para aquellos que dicen que Super y GT son separados, ya que el cambio de Super afecta a Z, lo que afecta directamente a GT. Como se mencionó anteriormente, es inevitable que aparezcan errores de trama en una serie tan expansiva, este simplemente sucede de ser uno importante que afecta a casi todas las eras de Dragon Ball, incluyendo Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT a la vez.