Tanner Cook, un bromista de YouTube con más de 40,000 seguidores, estaba filmando su última broma en el centro comercial Dulles Town Center el fin de semana cuando el extraño al que estaba haciendo la broma le disparó repentinamente en el abdomen, dijeron sus familiares el miércoles.

Cook, de 21 años, se está recuperando en el hospital después de que los cirujanos le quitaran la vesícula biliar, dijo su familia. El tiroteo del domingo en la zona de comida del centro comercial hizo que los compradores huyeran hacia las salidas, según un video publicado en las redes sociales.

Las autoridades del condado de Loudoun dijeron que Alan W. Colie, de 31 años, disparó a Cook después de una disputa, aunque la policía no ha dicho qué la provocó. Los dos hombres no se conocían, dijo la policía. Colie fue acusado de agresión maliciosa agravada, uso de un arma de fuego mientras se comete un delito grave y descarga de un arma de fuego en un edificio. Permanece en prisión, según los registros judiciales. El defensor público de Colie no respondió a las solicitudes de comentarios.

Cook se mudó a la zona desde el estado de Washington con un grupo de amigos y colegas YouTubers, “y todos estaban juntos cuando esto sucedió”, dijo su padre, Jeramy Cook.

En su canal de YouTube, “Classified Goons“, Cook y sus colaboradores se disfrazan como cajeros, payasos, guardias de seguridad o como ellos mismos. Intentan sacar una reacción de los extraños poniéndolos en situaciones incómodas, el tipo de comedia improvisada que se hizo famosa en programas como “Candid Camera“.

Uno de los videos se titula “¡Broma de ladrar en los oídos de las personas!” Otro video muestra a los bromistas durmiendo en camas de exhibición en varias tiendas, mientras que el personal desconcertado les insta a que se vayan.

Según los miembros de su familia, Cook se acercó a Colie dentro de la zona de comida de Dulles Town Center el domingo mientras otros filmaban el encuentro. Cook intentaba hacerle una broma a Colie con Google Translate, una aplicación para teléfonos inteligentes, dijeron.

“Él estaba poniendo un teléfono en la cara de alguien, y estaba diciendo cosas en otro idioma – no sé qué estaba diciendo – y el caballero lo apartó dos veces, y a la tercera vez, le disparó”, dijo Michael Cook, el abuelo de Tanner Cook.

“El tipo no lo apreció y se enojó, y le disparó a mi hijo”, dijo Jeramy Cook en una entrevista.

La confrontación fue capturada en video por los colaboradores de Cook, pero la familia no lo ha visto porque la policía lo confiscó como evidencia, dijeron los Cook.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun se negó a hacer comentarios sobre la versión proporcionada por la familia Cook, citando la investigación en curso. La ley de Virginia requiere que cualquier persona que porte armas tenga un permiso, y no estaba claro si Colie tenía uno.

“El motivo del tiroteo en el Dulles Town Center está bajo investigación, al igual que si el Sr. Colie tenía un permiso y, de ser así, de dónde lo obtuvo”, dijo Thomas Julia, portavoz de la oficina del sheriff. “La víctima fue encontrada afuera del centro comercial y tratada tanto por los agentes que llegaron como por el personal del sistema combinado de bomberos y rescate del condado de Loudoun. Se está recuperando de una herida de bala en el abdomen y sigue hospitalizado”.

Una sola bala atravesó el abdomen de Cook, causando múltiples lesiones y dañando sus órganos internos, dijo su abuelo, agregando que Cook “casi no puede hablar sin sentir un dolor severo”.

“Ha sido un bromista la mayor parte de su vida. Es solo un oso de peluche gigante. Pero… eligió a la persona equivocada para probar algo divertido”, dijo Michael Cook. “Simplemente levantamos a Tanner y sabemos que él está y siempre estará en las manos de Dios”.

Jeramy Cook dijo que el incidente mostró la necesidad de que los estadounidenses ejerzan sus derechos constitucionales de manera responsable. Los comediantes prosperan con la libertad de expresión, dijo, porque “si no puedes ofender a alguien de manera cómica, es difícil ser gracioso”. Al mismo tiempo, los estadounidenses tienen derecho a portar armas, dijo.

“Mi hijo es un buen chico. Tiene un buen corazón. No es un chico malintencionado tratando de salir y lastimar a la gente”, dijo Jeramy Cook.

“Hacer algo así y posiblemente intentar matar a alguien porque estabas ofendido no está bien ni es excusable”, agregó. “Mi reacción es perdonar al tipo que lo hizo y orar por él, para que reciba el perdón de Dios. Perdonar a alguien y seguir adelante es la forma de manejar una ofensa”.

