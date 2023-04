Suben los precios de juegos de PlayStation para PC

Todos felices cuando por fin los juegos exclusivos de Sony para sus consolas PlayStation llegaron a PC. Pero parece que nada puede ser tan bueno o durar para siempre, así que, las personas que entraron a las tiendas virtuales como Steam o Epic Store a adquirir su God of War o Horizon, se toparon con una desagradable sorpresa.

Y es que el precio de los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 están aumentando en varios países y la diferencia no es poca. En Argentina, por ejemplo se vió un aumento en el precio de $25 a $42 dólares por juego. Misma situación que se pudo observar en Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del sur y Japón.

Al parecer, la razón detrás de estos aumentos es estandarizar el precio de los videojuegos en el planeta, tal vez para evitar que los usuarios de PC abran cuentas de países donde pueden encontrar los juegos más baratos para usarlos en su región.

Curiosamente esta medida no se observó en Europa, quizás esto se deba a que es uno de los mercados con los precios más altos. En México, personalmente no he notado una diferencia, desde hace años nos regimos con el precio en dólares estándar que se utiliza en Estados Unidos, con la excepción de algunos casos que tratan de tomar en cuenta la realidad económica del gamer local.

Vía: 3D Juegos