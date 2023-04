Se revela el peso de Star Wars Jedi: Survivor

Falta poco tiempo para que finalmente se lance uno de los juegos más esperados del año, Star Wars Jedi: Survivor, secuela de los que muchos consideran la última obra maestra de la saga en cuanto a videojuegos. Y mientras el título es lanzado este mismo viernes, algunos de los jugadores ya quieren hacer la pre-descarga en consolas y también PC.

Como ya se sabe, los juegos de nueva generación suelen ser archivos más pesados de los que se pueden correr en plataformas como PlayStation 4 y Xbox One, y efectivamente, el tamaño de este juego es bastante grande, aproximadamente unos 139 GB. Lo cual supera por mucho hasta los grandes lanzamientos que llegaron en consolas anteriores.

Esta información fue compartida por un usuario de Twitter, quien consiguió la captura de pantalla de algún periodista que ya lo está jugando en la consola Xbox Series X.

(Update) Unfortunately you can't pre-load Star Wars Jedi: Survivor just yet

140 GB on Xbox Series X

44 GB on Xbox Series S

It's my bad, I seen the screenshots and thought it was available. I jumped the gun 😔 It's was most likely a screenshot share by someone reviewing the game pic.twitter.com/3XfhBPiDcJ

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) April 19, 2023