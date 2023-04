Se filtran los juegos de PS Plus de mayo 2023

Estamos a pocos días de que se termine abril, eso significa que habrá nuevos juegos gratis en distintas plataformas donde se paga una membresía a cambio de poder llevar a cabo actividades en línea. Como es costumbre, se han filtrado los títulos que se suman a PlayStation Plus, datos que han sido revelados por un usuario que suele acertar con las predicciones.

Los juegos en cuestión son GRID Legends (PS5, PS4), Chivalry 2 (PS5, PS4) y Descenders (PS5, PS4). Son de estilos variados, por lo que los usuarios podrán tener experiencias que quizá no jugaron antes. En cuanto al día de llegada, se estima que sea el próximo 2 de mayo y que el anuncio oficial por parte de PlayStation se haga el 27 de abril.

DEALABS EXCLUSIVE

May 2023 PS Plus Monthly Games are

👇https://t.co/wHpStXY6Gr#Playstation #Plus #PSPlus pic.twitter.com/1HJ1PDHw8j

— billbil-kun (@billbil_kun) April 26, 2023