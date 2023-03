Review – Resident Evil 4

Auténtica revolución

Los videojuegos son un medio que está cambiando constantemente. La innovación es algo que uno ve seguido sin importar tanto el tipo de resultado que se pueda tener. A pesar de todo lo anterior, revolucionar o cambiar tendencias sigue siendo complicado y poco común. Cuando a inicios de 2005, los survival horror vivían una auténtica crisis de identidad y de ideas frescas para poder seguir siendo relevantes luego de una era dorada, el genio de Shinji Mikami apareció para demostrar que haber creado Resident Evil no fue obra de la casualidad. Tras un muy duro proceso de desarrollo que se tuvo que reiniciar en más de una ocasión, Resident Evil 4 finalmente llegaba en exclusiva al Nintendo Gamecube, esto en una movida especial de los padres de Mario para amarrar el trabajo de Capcom al menos por un tiempo. Casi 20 años han pasado desde aquel suceso que paralizó al mundo del gaming y que no solo cambió para siempre a los juegos de horror, sino que hizo eco en casi todos los géneros, y tras el gran éxito al rehacer Resident Evil 2 y 3, los de Osaka están listos para rendirle tributo a esta auténtica leyenda. ¿El trabajo de remake está a la altura de un nombre tan importante?

La verdad es que Capcom se ha convertido en insignia y en referente siempre que hablamos de los famosos remakes. El trabajo realizado sobre todo con Resident Evil 2 hace un par de años, hizo que más de uno se preguntara qué quiere decir rehacer a un viejo clásico, levantando el estándar considerablemente. Por supuesto, para muchos, era más importante traer de regreso a algo como Code Veronica o hasta la primera entrega de Dino Crisis, no obstante, Capcom sabe perfectamente la importancia que Resident Evil 4 tiene para todo el medio, juego que si bien, se ha relanzado en múltiples ocasiones para diferentes plataformas, indudablemente le vendría bien una manita de gato dada su edad. Puede que en esta ocasión, el cambio no sea tan radical respecto a la obra original si revisamos lo que pasó con los dos últimos remakes de Resident Evil, pero eso no quiere decir que no se haya hecho un profundo trabajo en lo técnico e incluso, agregando secciones y mecánicas completamente nuevas a esta aventura de Leon, dando como resultado un título que indudablemente supera al original en todos los apartados.

¡Un forastero!

Cuesta trabajo pensar en alguien que para este momento no haya jugado Resident Evil 4 al menos en una ocasión. Su disponibilidad lo ha mantenido al alcance de todos en cualquier momento, esto sin mencionar que para una gran mayoría de personas, representó el primer acercamiento al género de terror dentro de los videojuegos. Pero bueno, ¿qué hizo tan especial a este título? ¿Por qué es que tantos años después, se sigue hablando de él como una de las piezas más importantes para la historia del medio? Me parece que antes de pasar a contarte de manera mucho más puntual sobre qué diferencias, mejoras y demás elementos se introducen en el remake, es importante detenernos por un momento para recordar a la obra original.

Como te lo contaba hace unos momentos, Resident Evil 4 se lanzaba a inicios de 2005 en exclusiva para el Nintendo Gamecube, consola que no la estaba pasando nada bien en lo comercial, pues el mercado estaba siendo devorado por el PlayStation 2. Sin embargo, este tipo de alianzas con marcas como Capcom, le dieron una interesante personalidad a la plataforma cúbica de la Gran N. La espera por este Resident Evil fue verdaderamente agónica. Revistas y sitios web de aquel entonces no hablaban de otra cosa y constantemente se daban pistas sobre lo complicado que estaba siendo su desarrollo, pero cuando fue momento de finalmente ponerle las manos encima, todo cambió, presentando una de las experiencias más sofisticadas que nos haya tocado vivir dentro de los videojuegos.

Además de sus impresionantes gráficas y audio, lo que más llamaba la atención de Resident Evil 4 era la perspectiva de su cámara. Atrás habían quedado las tomas fijas y los controles de tanque. El género tenía que moverse hacia enfrente y eso fue justo lo que el equipo de Mikami hizo. Podría sonar tonto que algo como solo cambiar la perspectiva hiciera un cambio tan grande y revolucionario, pero así fue. El cómo es que Leon caminaba, disparaba y en general se controlaba, te hacía sentir que estabas jugando un survival horror del futuro, algo completamente diferente a lo que habíamos experimentado en el pasado. A pesar de dicho impacto y como es lo normal siempre que hay un cambio importante, vinieron las críticas de cómo fue que este juego se apegaba más a la acción que al propio horror, asunto con el que nunca he estado muy de acuerdo.

Indudablemente, lo anterior es un gran debate, pues a pesar de que Resident Evil 4 representaba el futuro para el género, la verdad es que su forma terminó derivando en episodios verdaderamente oscuros para la serie como Resident Evil 5 y 6, juegos de los que preferimos no acordarnos. No obstante, también se trajeron cosas como Dead Space, que sí entendieron lo que Mikami estaba intentando hacer. Ni qué decir de la manera en la que otros géneros también se influenciaron. Por ejemplo, los propios creadores de Gears of War han admitido que sin Resident Evil 4, probablemente la serie de Marcus Fenix jamás habría existido.

Si a todo lo anterior le sumas una historia memorable con personajes a los que seguimos recordando hoy en día, tienes como resultado uno de esos juegos que quedaron para la posteridad y que simplemente nunca se olvidarán. Pero más importante que todo, tenemos que Resident Evil 4 es un juego sumamente divertido de jugar. Su combate fluye pues por un lado te hace sentir altamente vulnerable a los enemigos, pero por el otro, te da las herramientas necesarias para poder sobrevivir, asunto que pone de manifiesto desde que arranca con la icónica escena de la aldea, momento del que todo el mundo hablaba en su momento.

Remake a la Capcom

Traer de vuelta a algo como Resident Evil 4 pareció como un exceso para algunos. Considerando lo súper disponible que siempre ha estado la versión original del juego, parecía que rehacer Resident Evil: Code Veronica, hubiera sido un paso más inteligente. El debate sin duda alguna está ahí, pero también hay que considerar de nueva cuenta que estamos ante un juego de hace 18 años que si bien, se nos ha vendido en múltiples ocasiones incluso con mejoras en cosas como su resolución y desempeño, la verdad es que también era imposible no emocionarse con un remake luego de lo que se hizo con Resident Evil 2 y 3 como ya te lo contábamos.

Lo primero que hay que decir es que como era de esperarse, los cambios entre su versión original y este remake, no son tan marcados como sí pasó con los Resident Evil pasados, esto por una situación obvia. Resident Evil 2 y 3 fueron juegos del primer PlayStation, mientras que Resident Evil 4 pertenece a una generación más adelante. A pesar de lo anterior, te puedo decir que he quedado altamente impresionado no solo con la mejora gráfica y sonora de este remake, sino con todos los agregados que nos presenta, los cuales, en más de una ocasión me hicieron sentir que estaba jugando un título completamente distinto.

Comencemos con lo técnico y gráfico. El cambio creo que es evidente. El salto que vemos gracias al RE Engine, sobre todo en consolas de actual generación, es verdaderamente impresionante. Además, esta nueva dirección de arte un tanto más tétrica que la de la versión original, hace lucir mejor al motor gráfico de Capcom. Para este reseña utilizamos la versión de PS5, la cual, ofrece dos opciones gráficas generales, ambas con la posibilidad de apagar y encender el Ray Tracing y un efecto especial de cabello. Algo sumamente interesante es que ambas opciones buscan los 60 cuadros. Por ejemplo, si juegas dándole prioridad a la resolución y con todos los efectos encendidos incluido el RT, el juego ronda los 50 cuadros. Claro, entre menos efectos tenga y le des prioridad al rendimiento, el framerate se vuelve más estable y cercano a los 60 cuadros. Yo jugué dándole toda la prioridad a la calidad de imagen, y la verdad es que tuve una gran experiencia en cuanto a rendimiento. Sobre el uso del Ray Tracing tenemos iluminación volumétrica, oclusión ambiental y poco de reflejos en ciertas cosas como charcos de agua. Como sea, esta tecnología de iluminación definitivamente ayuda a tener una imagen mucho más profunda y sólida.

Por cierto, si tienes planeado jugar en PS4, no tienes nada de qué preocuparte. El juego se ve verdaderamente impresionante en dicho hardware, mientras que su rendimiento es bastante aceptable.

Del lado del sonido puedes esperar un gran trabajo, pues Capcom echa mano del audio 3D del que es capaz la consola más nueva de Sony. Esto claro, ayuda muchísimo a crear una profunda atmósfera en la que casi todo está produciendo ruidos para hacernos sentir en esta aldea maldita en medio de España. Hablando de España, puedes esperar a que los aldeanos griten sus características líneas como “¡Un forastero!”, “Detrás de ti ¡imbécil!” O claro, “Puedes correr, pero no te puedes esconder.” Subrayo “esconder” y no “escondir” como equivocadamente decían en la versión original. Incluso por ahí, Leon se avienta una frase en español porque en efecto, tenemos nuevas líneas para varios personajes, sobre todo Ashley, habla mucho más sobre la situación en la que se encuentra. ¿Qué hay del DualSense? Sí, el mando del PS5 se aprovecha de buena forma, tanto del lado de la vibración háptica, como en sus gatillos adaptables.

Desde los primeros minutos de este remake de Resident Evil 4 notarás que hay cambios importantes respecto a la obra original. Por ejemplo, toda la primera casa que visitas, es marcadamente diferente a la que vimos hace 18 años. Así, constantemente notarás que se agregan secciones completamente nuevas al juego. El ritmo del remake pasa entre partes nuevas, a partes bien conocidas; es decir, es un ir y venir entre zonas que reconocerás inmediatamente, y otras en las que luego luego dirás “esto no estaba aquí”.

¿Y qué hay del gameplay? Pues bien, te cuento que uno de los nuevos movimientos de Leon tiene que ver con hacer ataques sigilosos. Te puedes agachar para no hacer ruido y sin que se dé cuenta, acabar con el enemigo usando nuestro cuchillo de un solo golpe. Por ejemplo, luego de conocer a Luis por primera vez, notarás que hay una sección completamente nueva en la que tienes que usar esta nueva mecánica de sigilo. Hablando de Luis, igualmente tenemos que es un personaje mucho más participativo que lo que vimos en la primera versión de Resident Evil 4, incluso nos llega a asistir en combate contra algunos de los jefes.

El cuchillo es otra de las grandes adiciones del remake. Además de que nos sirve para acabar con enemigos sigilosamente sin que se den cuenta como ya te lo contaba, éste puede ser utilizado para protegernos de una agresión enemiga. Presionando de manera precisa L1 antes de que un ataque nos dañe, puedes hacer un parry para tú causar daño. Solo ten en cuenta que esta arma se desgasta y se puede llegar a romper. ¿Se puede arreglar? Sí, por el precio correcto. Por supuesto, el mercader está de regreso para vendernos armas y mejoras a nuestro equipo… Hello, Stranger! Los tesoros funcionan de manera similar a Resident Evil Village, en la que les puedes agregar partes y joyas para venderlos mucho más caros.

El icónico mercader no solo está regreso con lo de siempre, sino que también, nos podrá asignar tareas adicionales a manera de sidequests por ciertas recompensas como un mapa que te indica dónde están todos los tesoros de una zona. Por ejemplo, puede que nos pida acabar con una plaga de ratas que está dentro de una fábrica o traerle cierto número de serpientes muertas. Estas actividades no son la gran cosa, pero indudablemente le agregan cierto sabor a la aventura que estamos teniendo.

Continuando con el tema de los agregados de este remake de Resident Evil 4, tenemos que además de las secciones de las que ya te conté un poco, se añaden áreas semi abiertas explorables. El famoso lago en el que combatimos con un pez gigante, en cierto punto de la historia lo podemos explorar con libertad usando un bote. Aquí, te puedes dar cuenta de que buena parte de las áreas del juego están interconectadas y pueden ser visitadas con cierta libertad. Ojo, para nada es que ahora estamos frente a un juego de mundo abierto ni mucho menos, pero uno que indudablemente sí se siente mejor conectado, esto también gracias a que en ningún momento vez una pantalla de loading como tal más allá del punto en el que se acaba e inicia un nuevo capítulo. Sí, ahora el juego está dividido en capítulos. De igual forma, se agregaron muchos más puzzles, elemento que creo, siempre le faltó a la versión original y que hace que el juego tenga un mucho mejor ritmo.

Escoltar a Ashley siempre fue un tema para los fans de Resident Evil 4. Hay quien simplemente no soportaba lo torpe que llega a ser la inteligencia artificial de la hija del presidente cuando había peligro. Pues bien, para este remake te puedo decir que si bien, sigue siendo desesperante cuando la capturan, la manera en la que se comporta es mejor. Además, ahora se agrega un par de comandos para darle órdenes directas como la de seguirnos muy de cerca, o que se aleje porque los enemigos nos están rodeando. A pesar de que si bien, esta parte del juego mejora en este remake, tampoco esperes a que cambie demasiado.

Como era también de esperarse, tenemos algunas mejoras de calidad de vida como por ejemplo, el poder cambiar de arma o ítem usando el D-Pad del control, posición que tú mismo puedes asignar. Algo que me encanta que está de regreso es el sistema de inventario en maletín. No sé qué tiene, pero es sumamente divertido estar acomodando todo lo que traemos con nosotros. Hablando de extras, igual te alegrará saber que el juego viene con arte conceptual desbloqueable, así como con figuras justo como pasaba con la versión original.

¿Es mejor este remake que la versión original de Resident Evil 4? Sí, sí lo es. Me parece que todos los agregados corrigen los pocos errores que tenía el gran clásico, mientras que sus extras le dan frescura y mejor forma, incluso para alguien que lo ha superado en más de dos o tres ocasiones. Repito, por momentos sentía que estaba dentro de un juego totalmente nuevo de la serie, para rápidamente regresar a al viejo conocido Resident Evil 4. Esto creo que es muy positivo, pues al final del día seguimos hablando de un remake, uno que no solo se quedó con retocar la parte de presentación audiovisual, sino que fue más allá y se atrevió a ampliar su base como videojuego.

Elevando lo excelente

Capcom lo ha vuelto a hacer. Luego de deleitarnos con la forma en la que trajo de regreso a Resident Evil 2 y 3, consigue hacerle justicia a la leyenda que representa Resident Evil 4, lo cual, indudablemente era un reto mucho más importante si consideras que estamos ante un juego más moderno al que de primera instancia, podríamos pensar que no necesitaba de un remake tan profundo o tan elaborado. Vaya sorpresa la que me he llevado al toparme con un producto lleno de adiciones y sobre todo mejoras si se lo compara con su querida obra original. Me parece que el equipo a cargo de este trabajo no solo entendió perfectamente qué hace tan importante al juego de Shinji Mikami, sino que supo detectar áreas de mejora muy puntuales para crear una experiencia más disfrutable que además, se siente moderna y como si se hubiera sido creada desde cero en este 2023.

¿Vale la pena entrarle al remake de Resident Evil 4? Por supuesto. La respuesta es un rotundo sí. La verdad es que no importa si ya pasaste decenas de veces el juego original, volver a este mundo y de la forma en la que se nos lo está presentando, hacen que sea una recomendación muy sencilla. Sobra decir que si por tal o cual razón, nunca has experimentado a este clásico, ahora es el momento correcto, pues como ya te lo comentaba, esta nueva versión supera en todos los apartados al juego en el que se basa, al punto de que incluso te podría decir que aquella versión de 2005 y su remasterizaciones posteriores, se sienten como obsoletas. Más allá de la nostalgia y claro, la importancia de preservar la historia, ya no le encuentro mucha razón de ser. El trabajo de Capcom es casi impecable y digno de la atención de todos.