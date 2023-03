Se habría filtrado la fecha del demo de Resident Evil 4 Remake

El día de hoy se va a celebrar un nuevo Capcom Spotlight, evento en el que se van a dar noticias sobre los juegos más importantes de la marca para este año, se incluyen a Monster Hunter Rise, Ghost Trick, Exoprimal y poco más. Sin embargo, uno de los más esperados es Resident Evil 4 Remake, dado que hace semanas se habló de la salida de una demo.

Según lo detectado por usuarios de Twitch, la plataforma de streaming de Amazon ha lanzado en sus anuncios el de la prueba de dicho videojuego, declarando que ya está disponible en las distintas plataformas. Sin embargo, esto es algo que no ha pasado, por lo que ya se habrían anticipado al anuncio que darían los desarrolladores durante el evento de hoy.

Twitch is rolling ads for a Resident Evil 4 remake demo "available now," expected to release after the Capcom Spotlight (scheduled for March 9th, 2:30 PM PT). https://t.co/7sf87JLljk

— Wario64 (@Wario64) March 9, 2023