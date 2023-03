Review – Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon

El año pasado estuvo lleno de videojuegos de gran calidad, pues tuvimos a Xenoblade Chronicles 3, Elden Ring, God of War Ragnarok, The Callisto Protocol, entre otros más de una calidad excelente. Y dentro de esos lanzamientos no podía faltar Platinum Games, con la tercera entrega oficial de una de sus franquicias más icónicas y que ahora se asocia instantáneamente con Nintendo debido a temas de exclusividad, Bayonetta. Muchos pensamos que tras esta última aventura, la bruja de umbra iba a tener unas buenas vacaciones, pero parece ser que este pensamiento es algo erróneo de nuestra parte. Y es que durante la transmisión pasada de The Game Awards nos llegó un mensaje muy claro, y ese es que ya se estaba trabajando en una especie de precuela spin off de la serie llamada Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon. Lo primero que saltó a las ojos de muchos fue su estilo de arte, dado que se presento como si se tratase de un cuento de hadas perfectamente ilustrado, con personajes que se salen algo de lo que ya se nos acostumbró. Pero algo que llamó aún más la atención fue que ahora la querida Cereza no iba a ser la única protagonista de esta nueva historia.

Durante los constantes avances que se han lanzado desde su revelación oficial, se pudo ver que al lado de la pequeña bruja ( por qué sí, en este juego su faceta es antes de la primer título oficial) al lado de una especie de monstruo. El cual al parecer, sería de gran importancia, o al menos es lo que quisieron darnos a entender con tantos videos en el que nos muestran como es que va a combatir con los diferentes adversarios del juego.Los meses pasaron y ahora la duda queda casi despejada, pues estamos a escasos días de que esta nueva aventura aterrice exclusivamente en Nintendo Switch. Y como casi siempre, hemos tenido la oportunidad de recibir una copia anticipada, misma que ya pudimos explorar a profundidad con un objetivo en mente, y eso es justamente hablarles de lo que nos ha parecido. Como siempre, los elementos que vamos a checar son los gráficos, historia, propuesta, innovación y por supuesto, jugabilidad, la cual tiene elementos similares a los juegos principales de la saga pero que no son exactamente los mismos. Lo mejor, es que tenemos muy fresco el juego pasado, por lo que será aún más sencillo hacer comparaciones, por mucho que se trate de proyectos diferentes en cuanto a estructura.

Vale la pena mencionar, que en esta reseña no se van a tomar ningún tipo de spoilers, solo se hablará de lo que se puede apreciar en los primeros minutos de juego que se han puesto a disposición por medio de la demo gratuita lanzada por Nintendo. Así que aquí no habrá nada del desenlace de la narrativa y tampoco de revelación de jefe final. Con todo esto aclarado planteamos las siguiente preguntas: ¿Será que Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon pueda cumplir como un juego de gran valor? O ¿Podría tratarse de algo apresurado que Platinum Games no debió sacar en primer lugar? Bien, eso lo vamos a averiguar en la nueva Atomix Review que les hemos preparado.

La niña y el demonio

La historia de este videojuego nos plantea claramente los inicios de Bayonetta o Cereza, quien por ahora se encuentra entrenando para ser una bruja, misma a quien ya vemos bien establecida en sus entregas principales. Muchos fanáticos siempre se preguntaron como fue el pasado del personaje, y ahora sus propios creadores nos dicen cómo empezó todo, y es que la historia y concepto los escribió el propio Hideki Kamiya.

Todo empieza como si se tratase de un cuento clásico de hadas, y se nos dice que en una tierra lejana existieron los clanes de los sabios y las brujas de umbra, quienes aparentemente se encontraban en una época de paz. Sin embargo, había una regla entre ellos, no enamorarse, y principalmente, no tener hijos que mezclaran sus comunidades, algo que dos personas no obedecieron, y como resultado nació Cereza.

El castigo por haber roto la ley nos lleva al exilio del padre hacia un mundo desconocido, por su parte, la madre fue encarcelada en una prisión especializada para las brujas. Así, la pequeña Cereza creció por si sola y a menudo tenía la oportunidad de escabullirse por las noches para visitar la celda de su progenitora, esto cada noche hasta cumplir cierta edad. Sin embargo, la felicidad no iba a sr eterna, puesto que la gente se enteró de las visitas y eso llevó a mover a la bruja a un encierro que no estaba a la vista.

Con esto, la niña ya no tenía manera de poder ir a visitar a su ser querido, y no tenía quien pudiera ver por ello, eso hasta que encontró a otra bruja exiliada de la sociedad a las afueras de un bosque, quien la adoptó como su hija y comenzó a entrenar. Y es que no está de más comentar, que Cereza por ser una mezcla de sabio y bruja de inmediato se le tachó como marginada, y la única que la aceptó así fue su amiga Jeanne.

Después de algunos años más, Cereza estuvo teniendo constantes visiones de un chico que le decía debía adentrarse en el bosque de Ávalon, aquel que estaba prácticamente al lado de su ahora casa. Y que debía seguir a un lobo blanco, pues justo en ese lugar encontraría el poder necesario para salvar a su madre de esa cárcel sin retorno.

Eso la llevaría a escabullirse de su estricta maestra, colarse en el bosque, pero con la problemática de que está infestado de Hadas, seres que al menos en este cuento son criaturas malvadas. Ahora, deberá seguir su camino acompañada de un demonio que aparentemente invocó por accidente y se metió en su juguete de peluche llamado Cheshire.

Aquí hay dos objetivos, encontrar el poder que busca la aprendiz de bruja y devolver a la extraña criatura a su hogar, cooperando el uno con el otro a pesar de que no se llevan para nada bien. Esos serían básicamente los primeros minutos de esta historia que se pone más compleja conforme avanzan los diferentes capítulos.

La verdad, yo no tenía tanta fe en la narrativa, pero sorprendentemente me fue atrapando más y más, por lo que realmente solo dejaba de jugar cuando realmente fuera necesario. Es un cuento que nos habla de compañerismo y de confiar poco a poco en quienes pueden convertirse en tus mejores amigos. De hecho, me recordó mucho a juegos como The Last Guardian, por lo que para mí es un punto bastante positivo.

A explorar el bosque de Ávalon

Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon es un videojuego que no es para difícil de definir, pues se trata de una experiencia de aventuras y acción con cámara fija que se acomoda según la conveniencia. Para que todo quede aún más claro, podemos decir que es similar a los juegos de The Legend of Zelda clásicos o incluso un poco parecido al juego independiente que gustó a muchos, Tunic, solo que sin el elemento del manual obviamente.

En el juego tendremos a nuestra disposición a dos personajes, Cereza y Cheshire, cada uno con sus habilidades únicas que servirán para explorar los diferentes entornos que se nos ofrecen. Y aquí perfeccionar los movimientos de ambos es necesario, pues no podemos avanzar de alguna forma sino tenemos la noción de cómo funciona el juego.

Cereza se maneja con el stick izquierdo en su totalidad, tiene la capacidad de moverse en todas direcciones, así como de efectuar saltos automáticos entre plataformas si la longitud de las mismas no es tan lejana. Además, lleva la técnica insignia del pulso brujo que le ayuda a activar diferentes mecanismos y puentes que ayudarán a progresar en el viaje.

Por su parte, también cuenta con la absorción de poderes elementales (hierba, tierra, fuego, agua), habilidades que se van consiguiendo conforme la historia va avanzando de forma respectiva. Su función es quitar barreras de cada tipo de elemento para seguir caminando en el mapa, y también almacenar energía para hacer crecer la barra de magia.

Pasando a Cheshire, las cosas son más versátiles, pues digamos que este demonio es la clave para muchas cosas importantes del juego, y lo primero es la resolución de acertijos. Y es que a diferencia de otros juegos de Platinum Games, aquí los puzzles son bastante importantes, mismos que se pueden resolver usando las diferentes habilidades de este ser, ya que al igual que Cereza, ganará habilidades elementales.

Entonces, podrá pasar de tener la posibilidad de jalar lianas lejanas, causar temblores, lanzar agua y hasta escupir bolas de fuego para abrirse paso. A eso se agrega que peluche puede adoptar el modo abrazo y modo bestia. En el primero Cereza llevará al personaje en sus manos para cruzar por puentes pequeños o para arrojarlo a sitios elevados que de otra manera serían difíciles de alcanzar.

En cuanto al modo bestia, aquí Cheshire tiene su movilidad libre, que por cierto se hace con el stick derecho. Y como ya mencioné, podrá usar sus diferentes poderes elementales para seguir el camino pautado. Así que es necesario saber sincronizarse con ambos personajes, ya que habrá momentos en que se debe usar a los dos al mismo tiempo.

No está de más comentar, que mientras estén juntos no se pueden alejar demasiado, de lo contrario deberán reiniciar desde un punto de control. En general, resolver los puzzles se siente satisfactorio, ya sea en el mapa general o los mini dungeons que se llaman Tir Na Nog; algunos de estos son obligatorios de resolver, aunque hay otros que son totalmente opciones.

Sin embargo, recomiendo completarlos, pues hay recompensas muy buenas como pétalos de flor, siendo estas los corazones estilo Zelda que al juntar cinco te dan una flor completa, o al derrotar los jefes se aumenta la vida de golpe. Comenzamos con solo tres flores, pero se pueden expandir aún más conforme progresamos.

En general, la exploración se siente muy completa a pesar de ser lineal, y es que no nos podemos perder en ningún momento si seguimos las huellas de lobo en el piso. Eso sí, habrá momentos en los que el juego se vuelva un Metroidvania, dado que deberemos regresar a ciertas partes para abrir caminos con habilidades nuevas.

El combate en equipo es esencial

Pasamos a la otra mitad del gameplay, el combate, pues en este juego se hizo un perfecto equilibrio entre los puzzles que se deben resolver y los enemigos a derrotar. Aquí podríamos decir que Cheshire tiene más protagonismo, pues es quien tiene el poder de hacer que las malignas hadas del bosque Ávalon desparezcan del área de combate.

Tiene movimientos como el golpe con la garra, mismo que si se utiliza varias veces seguidas se puede extender hasta un combo, también están los ataques elementales, mismos que se pueden emplear en enemigos concretos. Algunos tienen escudo de tierra, agua o fuego, por lo que hay que prestar atención en los colores de estos.

Algo que debe quedar claro, es que Cheshire no tiene la capacidad de morir, por esa parte podría decirse que el combate es fácil, pero no realmente, pues además de preocuparse por ganar a adversarios, también hay que proteger a Cereza de ser golpeada. Eso sí, no es tan indefensa como uno puede pensar, ya que puede congelar por instantes a las hadas con el pulso umbrío.

Puede sentirse que Cereza está cumpliendo con un papel bastante secundario en este parte del juego, pero créanme que su presencia es importante, y eso se debe a que cuando Cheshire es golpeado muchas veces volverá a ser un peluche. Así que hay que moverlo a donde la chica para recuperar la forma de bestia. De igual manera, los imponentes jefes deben ser paralizados sí o sí en ciertos momentos, dado que se convierten en máquinas de golpes que ni el mismo demonio puede detener solo.

Entonces, si bien Cheshire tiene la mayor importancia en las peleas, es necesario que cuente con Cereza para distraer a algunos villanos, pues habrá momentos en los que haya bastantes en pantalla y nuestra mascota solo se puede centrar en uno. Así mientras acaba el trabajo, la niña puede mantener a los demás a margen para que eventualmente tengan su turno de ser masacrados.

Algo que no debemos dejar de lado también, son las habilidades que los personajes pueden aprender mediante un árbol de habilidades que se encuentran en los diferentes checkpoints del juego, mismos que se llaman santuarios. Para desbloquear los poderes hay que usar joyas que se encuentran en cofres, el ambiente o al derrotar enemigos. Aunque también hay materiales como las frutas infernales o piedras lunares que se deben conseguir para ciertos movimientos, y claro, están muy escondidos en el mapa.

Tampoco hay que olvidar los materiales para pociones mágicas, las cuales se deben preparar en los santuarios y tienen el efecto de curar la vida, recuperar magia para las peleas, subir nuestro ataque y defensa. Son muy útiles para los enemigos más complicados, pero como el juego realmente no es muy difícil, la verdad solo se van a utilizar en la segunda vuelta, cuando se desbloquea el nivel más alto.

Para terminar repasemos un poco más los santuarios Tir Na Nog, los cuales se pueden resolver de dos maneras, eso según la programación del juego. Puesto que en algunos se nos coloca en escenarios de combate para derrotar oleadas de enemigos, o tan bien algunos que nos presentan resolución de puzzles y llegar al final, creo que me gustan más los que nos plantean acertijos.

Una cosa más, es que hay una gran cantidad de cosas por coleccionar, eso incluye completar los santuarios adicionales, encontrar las frutas para mejorar habilidades y también liberar a los niños fuegos fatuos. Entonces, sí ya completaste la historia principal, aún te quedarán secciones pendientes del bosque por resolver. En especial si quieres conseguir los trajes adicionales; solo son cambios estéticos pero cumplen por ser buenos guiños.

Apariencia de cuento y sonidos mágicos

Otro de los puntos fuertes que tiene Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon es su apartado de gráfico, dado que se aleja de cierta forma con lo ya conocido en la franquicia de la bruja. Teniendo así en esta ocasión un aspecto de cuento muy bien ilustrado, con personajes que se ven como si se hubiesen dibujado a mano por ilustradores.

Lo mejor, es que en las partes cinemáticas estáticas se aprecian los cambios de página por la fábula que nos están contando, lo que hace aún más creíble que nos estén contando una historia de ángeles, demonios y hadas. Muchos podrán pensar que este no es el estilo Bayonetta, pero la verdad agradezco que de vez en cuando se salgan de lo realista.

Por su parte, lo que vemos con el motor de juego va con la temática, pasando a un estilo cel-shading que va muy bien con todo lo que vemos en pantalla y que hace las transiciones entre escenas y gameplay se sienta orgánico y no un cambio abrupto. Eso hace que los personajes cuenten con diseños hermosos, eso incluye a protagonistas, secundarios y hasta enemigos que no son tan grotescos como en los juegos originales.

Es admirable que Platinum Games pase por distintos estilos visuales, y siento que este juego es el ejemplo perfecto para darnos a entender que la empresa puede hacer cosas muy bellas sin necesidad la máxima potencia de una consola. De hecho, con el haber utilizado está técnica, el juego instantáneamente tardará en envejecer por décadas.

En cuanto a la parte musical, siento que va muy bien con la atmósfera, pues podemos pasar de sonidos un tanto misteriosos como el tema del bosque Ávalon, hasta una tonada llena de atmósfera en los retos de Tir Na Nog. Además, en los momentos felices se pueden escuchar ritmos de Jazz que dan a entender que se reconoce nuestra victoria tras derrotar a los jefes.

También quiero darle sus respectivos créditos a la actuación de voz, ya que cumple con ser decente en las escenas cinemáticas, transmitiendo esa amistad que Cereza logra forjar con Cheshire conforme avanza la historia. Los elogios también van para la narradora del cuenta, misma que nos va a acompañar básicamente en todo el trayecto. Hay dos idiomas, Japonés e Inglés, ambas buenas opciones.

Una sorpresa bastante grata

En conclusión, debo decir que Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon es una sorpresa que llegó para estos primeros meses del año, esto a pesar de dar una primera impresión de juego segundón. Sin embargo, al conocer realmente cómo es a profundidad, es seguro que muchos fans de Platinum Games lo van a colocar en una parte alta del pedestal.

Su jugabilidad es divertida y variada, dado que se hace el equilibrio perfecto entre los puzzles muy bien pensados, así como las batallas que pueden recordar ligeramente a los juegos clásicos de esta saga. Por su parte, el controlar a dos protagonistas al mismo tiempo hace que todo este viaje lleno de aventuras sea un poco más llevadero.

Claro, hay detalles como que ciertas secciones se pueden sentir ligeramente repetitivas, pero ahí esta la palabra clave “ligero”, eso hace que al poco tiempo dejemos de lado los puntos negativos, puesto que sus virtudes opacan todo tipo de crítica. De verdad, no le tenía mucha fe, y al final siento que ya lo puedo poner dentro de mis juego favoritos del año.

Si eres fanático de la franquicia Bayonetta, definitivamente lo vas a disfrutar por ser un aire fresco en cuanto a jugabilidad y explorar un poco más los orígenes de nuestra bruja favorita. Por otro lado, si nunca le has entrado a la serie, también lo recomiendo, ya que los spoilers respecto a otros juegos se mantienen como simples referencias.

Recuerda que el título llega a exclusivamente a Nintendo Switch el próximo 17 de marzo.