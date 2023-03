Primeras fotos de Harley Quinn en Joker 2

Como muchos saben, la película de Joker: Folie à Deux será toda una realidad, dado que hace meses se confirmó tanto el título, así como parte del guión, y no podía faltar que se filtrarán las locaciones en las que se está rodando. Esto pasó precisamente hace unos días, con videos difundidos en las redes donde se puede ver a Joaquín Phoenix grabando escenas.

Precisamente dentro de todas las filtraciones al fin se ha podido ver a Lady Gaga haciendo su papel de Harley Quinn, o al menos la versión que va a interpretar dentro de este universo de DC. Vale la pena mencionar, que ya se había mencionado que no será nada parecida a la encarnación que interpreta Margot Robbie, sino una un tanto más seria.

Checa las fotos:

Lady Gaga on set of Joker: Folie a Deux. pic.twitter.com/NBoeP6Sw39

lady gaga on the set of joker: follie a deux

LADY GAGA AND TODD PHILLIPS ON SET OF JOKER 2 I LOVE THIS WHOLE VIBE pic.twitter.com/XA7HTuZ85W

— lydia (@joaqsoscar) March 12, 2023