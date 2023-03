Primer vistazo al traje de Joker 2

Desde hace meses varios cambios llegaron a Warner Bros. Discovery, todo comenzando con la cancelación de algunas películas en planeación, así como la salida de algunos actores del universo de DC. Sin embargo, uno de los proyectos que se salvaron fue la segunda cinta de Joker, la cual aparentemente ya ha iniciado filmaciones.

Se han filtrado las primeras imágenes y fotos del set de Los Ángeles, en la cual se puede ver al personaje principal que aparentemente se encuentra grabando una secuencia de acción en la que lo persiguen dos imitaciones. Se puede apreciar que será una escena llena de frenetismo que involucra elementos un tanto misteriosos y hasta psicodélicos.

Acá algo de metraje:

Por otro lado, algo que también llama bastante la atención, es la presentación del nuevo traje que va a portar Joaquin Phoenix para esta entrega, pues a diferencia de la primera película, no será tan llamativo. Como se aprecia en las fotos filtradas, es un traje de oficinista, del cual se desconoce el contexto del por qué lo va a estar usando.

