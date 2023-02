La historia de Harley Quinn podría cambiarse en Joker 2

Hace ya unos años atrás se estrenó una película muy ambiciosa de DC, Joker, misma que nos dio una perspectiva nueva de este villano en la que los elementos de caricatura se hacen a un lado. Y claramente su secuela se anunció no mucho después, por lo que actualmente la segunda parte se está grabando, con estrellas de la talla de Lady Gaga.

Aún no se menciona el papel que cumplirá la actriz y cantante, pero se estipula que será Harley Quinn, por su parte se ha mencionado que la cinta se tratará de un musical del cual aún no hay tantas cosas claras. Y si dicha interpretación de la antihéroe de DC se cumple, es probable que la historia de origen sea cambiada y por ende, que los fans se enojen.

Mediante la plataforma de Twitter, el filtrador popular conocido como KC Walsh menciona que Joker: Folie à Deux presentará a una chica un tanto diferente, dejando de lado a la Dr. Harleen Frances Quinzel. De hecho, se trataría de alguien más que está interna en el lugar, por lo que tendríamos un origen que no es la calca de los cómics.

Rumor out of #Joker2 Harley Quinn will have a slight change to her character as she is a patient n peer of Joker not his doctor in Arkham Asylum pic.twitter.com/g7OVlQdOIe

