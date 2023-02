Konami podría tener interesantes sorpresas para E3 2023

En estos años Konami ha mostrado su interés genuino para regresar a lo grande en el mundo de los videojuegos, eso lo demostraron el año pasado con la Cowabunga Collection de las Tortugas Ninja, así como revelación del remake de Silent Hill 2. Sin embargo, han surgido nuevos comentarios sobre revivir dos sagas que ya llevaban tiempo en el desván.

Según lo que se menciona en el podcast más reciente de VGC, tanto Castlevania como Metal Gear Solid tendrían un retorno similar al de la franquicia de terror, y concretamente su presentación sería en el E3 2023. La serie de vampiros podría incorporar un juego totalmente nuevo, en cuanto a la creación de Hideo Kojima, se lanzaría un remake del tercero.

According to VGC podcast, Konami planned to have a "pretty big E3." New Castlevania and MGS3 remake expected to be there. Less clear on what the plans are currently for the older Metal Gear games. MGS3 remake may be used as a testbed for what comes nexthttps://t.co/1SvwWuxCsy pic.twitter.com/FDMyLrI8D2

— Wario64 (@Wario64) February 23, 2023