Microsoft menciona a la CMA que no venderá Call of Duty

Actualmente parece que las cosas para Microsoft están cambiando de cierta manera, esto respecto al trato que están teniendo para comprar Activision Blizzard, mismo que avanza de forma gradual. Eso mismo ha llevado a que hagan convenios anticipados con Nintendo y NVIDIA, prometiendo la llegada de juegos a sus respectivas tiendas y plataformas digitales.

Por su parte, la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido le ha propuesto a Microsoft que al adquirir la empresa podrían vender Call of Duty, o también desprenderse tanto de Activision o Blizzard. Ante esto, el presidente de Microsoft, Brad Smith, menciona que no es un trato viable, dado que no planean perder al shooter como parte de la compra.

Esto es lo que mencionó:

Simplemente no vemos un camino viable para vender Activision o Call of Duty. Entonces, si eres la CMA en el Reino Unido, creo que probablemente querrás tomar una decisión. ¿Quieres matar un acuerdo y consolidar la posición de Sony en su participación del 80% en la UE, o digamos el 70% de participación a nivel mundial, en un mercado donde ha sido una compañía súper dominante durante 20 años? ¿O quieres dejar que el futuro avance para poder llevar este título a 150 millones de personas más? Creo que esa es la elección fundamental que la mayoría de los reguladores tendrán que abordar.

Por el momento el asunto de la compra ha avanzado de forma positiva para Microsoft, pero la decisión definitiva todavía no se toma, pues la Comisión Europea debería llegar a un veredicto en los próximos días. A eso se agrega que los reguladores de Estados Unidos también tienen que hacer lo suyo dentro de algunos meses más adelante.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Es evidente que una de las franquicias que Microsoft se quiere llevar en el trato es Call of Duty, por mucho sería la más exitosa que Activision Blizzard tiene en sus manos. Entonces, la pelea por este shooter sigue vigente.