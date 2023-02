Aunque la atención de gran parte del público está en la tercera temporada de The Mandalorian, muchos más están ansiosos por conocer el futuro de cierto personaje. Aunque por el momento no hay muchos detalles, la actriz principal de la serie de Ahsoka ha revelado cuándo es que esta producción llegaría a Disney+, y parece que no falta mucho.

Por medio de una entrevista, Rosario Dawson, quien interpretó a Ashoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, fue cuestionada ante el futuro de su personaje en el universo de Star Wars, fue aquí en donde reveló que la serie de Ahsoka llegaría a Disney en el otoño de este año. Esto fue lo que comentó:

“Ahsoka, sí, eso probablemente saldrá en otoño”.

Aunque la actriz no ha compartido más detalles al respecto, sabemos que Ahsoka será una serie fundamental para el arco narrativo de Star Wars en sus series para Disney+. Principalmente, se espera que Grand Admiral Thrawn, Ezra Bridger, y más personajes de Star Wars: Rebels tengan un papel en esta serie.

En temas relacionados, aquí puedes conocer los nuevos detalles de Star Wars: Survivor. De igual forma, Pedro Pascal revela su película favorita de Star Wars.

Nota del Editor:

Esta es una de las series que más espero. Claramente, las series de Star Wars nos están llevando a un evento en donde Grand Admiral Thrawn sea el gran villano y, tal vez, un precursor de la First Order. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá al respecto.

Vía: Collider