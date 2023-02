Microsoft rechaza propuesta para cerrar el trato con Activision Blizzard

A día de hoy los tratos para comprar Activision Blizzard por parte de Microsoft no se han cerrado, y en estos momentos se habla sobre promesas para llevar algunas franquicias consolas de Nintendo y servicios como GeForce Now. Y ahora, se les ha propuesto algo interesante pero que no termina de convencer, dado que es un contrato extraño.

El organismo regulador de Reino Unido les ha propuesto que pueden llevar a cabo una adquisición parcial, esto para no llevarse del todo a franquicias destacadas del gaming como Call of Duty. Algo que rechazaron al momento, dado que no es viable tener algunas IP’s por un tiempo para después perderlas o llevarse el paquete sin todas las marcas.

Ante esto, el propio CEO de Microsoft, Brad Smith, comenta que a pesar de comprar a Activision seguirán atrás en el mercado, por lo que no es viable aceptar ese trato parcial. Acá lo que dijo:

No hay una solución viable para la venta de los estudios de Activision o Call of Duty a otra compañía. La CMA de Reino Unido tendrá que tomar una decisión. ¿Quieren acabar con el trato y cimentar la posición de Sony en un mercado en el que ha sido una compañía superdominante durante 20 años con un 80% de ventas en Europa y un 70% a nivel global o prefieren dejar que el futuro avance con barreras de conducta y posibles remedios, llevando este juego a 150 millones de personas más? Creo que esa es la principal elección que los reguladores tendrán que tomar.

Para este momento grandes ejecutivos se han presentado en una reunión para discutir todo el asunto, pero parece que Microsoft no tiene muchos de su lado, por ahora solo hay aprobación por parte de Nintendo y hasta NVIDIA, que antes veía la compra como una amenaza a la competencia. Por su parte, Google y Sony no quieren que se cierre la venta.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Sin duda esta guerra no tiene día para terminarse, y la verdad el tema y discusiones ya empezaron a cansar. Por favor, que se llegue a un veredicto y podamos seguir con nuestras vidas.