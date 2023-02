Microsoft explica cómo funcionarían los juegos de Activision en Switch

El día de ayer hubo una oleada de noticias relacionadas a la próxima compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, dado que se prometió la llegada de algunos juegos de dicha empresa sin aún confirmarse la transacción. Y en caso de que se llegue a un veredicto positivo, la gente ya ha empezado a preguntarse cómo van a funcionar estos títulos.

En nueva entrevista con el presidente de Microsoft, Brad Smith, se ha comentado el asunto de llevar todas estas franquicias a las plataformas de Nintendo así como los juegos de Xbox a sitios como GeForce Now. Y justo ahí se le preguntó el asunto de cómo iban a correr los juegos en la consolas híbrida, dado que está va un tanto desfasada en potencia.

Esto es lo que comentó:

No soy la persona adecuada para profundizar en la arquitectura de cada plataforma, pero vamos a asegurarnos de que nuestros juegos funcionen exactamente como esperarías.

Esta respuesta queda un poco al aire, dado que no se habla si van a correr de una manera nativa con la consola, es decir, que se cuente con ports y archivos de descarga programados. También está otra opción que empresas como Capcom conocen muy bien, eso es el hacer experiencias en la nube, las cuáles descartan regiones como Latam.

Por ahora no se ve claro sí se va a concretar la compra, dado que los organismos reguladores no están del todo de acuerdo, argumentado que Call of Duty no es una franquicia que se deba monopolizar. Esto aún cuando Microsoft aclara que seguirá llegando a más plataformas.

Vía: Games Enquirer

Nota del editor: Es obvio que experiencias que exijan mucho como Call of Duty van a correr en la nube, pongamos de ejemplo a la campaña actual que pide su cierta potencia de hardware. Entonces, ya veremos si los próximos juegos podrán tener una adaptación en la híbrida.