Después de meses de tormento emocional, la segunda temporada de Jujutsu Kaisen ha llegado a su fin. Afortunadamente, también se ha confirmado que la tercera temporada ya está en producción. Así es, los fans del trabajo de MAPPA no tendrán que esperar mucho para ver de regreso a Yuji, Okkotsu, y al resto de los personajes de este amado anime.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que la tercera temporada de Jujutsu Kaisen ya está en producción. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Aunque se promete proporcionar detalles adicionales en un par de meses, actualmente no sabemos cuándo es que el regreso de la adaptación regresará a la pantalla chica.

La segunda temporada del anime nos entregó las adaptaciones de los arcos del Pasado de Gojo y el Incidente de Shibuya. De esta forma, se espera que un futuro veamos los eventos de los Culling Games, o los Juegos de Sacrificio, los cuales abarcan del capítulo 137 al 221 del manga. Considerando lo extenso que es esta sección de la historia, no se descarta que MAPPA divida esta temporada en dos o tres secciones, similar a lo que hicieron este año con la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, o con el final de Attack on Titan.

En esta ocasión, veríamos eventos como la pelea entre Yuji y Okkotsu, la masacre del clan Zenin, la introducción de Hakari, así como todas las peleas que se llevan a cabo durante los Culling Games. Aunque es muy pronto para saber qué sucederá más allá de la tercera temporada, no se descarta la posibilidad de que MAPPA esté considerando otra película de Jujutsu Kaisen para mostrarnos la pelea más importante de esta historia, antes de regresar a un formato tradicional para la última sección de la historia.

Junto a esto, es muy probable que el manga de Jujustu Kaisen ya tenga los días contados. Si bien aún no estamos cerca de llegar a la conclusión, Gege Akutami, autor de la obra, señaló que las aventuras de Yuji y compañía llegarían a su final en tres arcos importantes más. Esta declaración la hizo justo antes del Incidente de Shibuya. Tomando en consideración que este fue uno de estos eventos importante, y el segundo fueron los Culling Games, esto quiere decir que la pelea en Shinjuku que estamos viendo en estos momentos bien podría ser el último gran evento de la historia.

Ahora, la pregunta que muchos tienen es: ¿cuándo se estrenará la tercera temporada de Jujutsu Kaisen? Aunque se espera que tengamos más información en el 2024, es probable que veamos este regreso hasta el 2025. Actualmente, la compañía está trabajando en animes como Bucchigiri?!, Bōkyaku Battery, la segunda temporada de Hell’s Paradise: Jigokuraku, la segunda temporada de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, Lazarus, Yuri!!! on Ice the Movie: Ice Adolescence, Zombie Land Saga the Movie, y Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc.

Así que además de múltiples animes, también están trabajando en un par de películas, por lo que la tercera temporada de Jujutsu Kaisen podría no llegar en el 2024. Solo nos queda esperar y ver qué hará el estudio en un futuro. Junto a esto, no hay que olvidar todos los casos de trabajo excesivo que vimos a lo largo de este año, por lo que la compañía bien podría modificar su estilo de trabajo, retrasando así varias producciones, aunque las posibilidades de que esto suceda son bajas.

Recuerda, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen ya está en producción, y tendremos más información en el 2024. En temas relacionados, el autor del manga enfurece a los fans. De igual forma, este es el tamaño que tendrá Jujutsu Kaisen: Cursed Clash.

Nota del Editor:

No puedo esperar para ver la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Como alguien va al corriente con el manga, quiere ver cómo es que el anime logra solucionar los problemas de ritmo que algunas peleas y momentos en la historia tienen, especialmente aquellos que se llevan a cabo después de cierta pelea con Megumi.

Vía: TOHO