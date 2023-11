Confirman tamaño de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

A pesar de que ya no venden tan bien como en eras anteriores, los videojuegos de anime siguen haciendo su esfuerzo para tratar de atrapar a las masas, ya que la mecánica de arena battle todavía puede aportar de forma significativa a la industria de hoy en día. Con eso en mente, dentro de un par de meses se va a lanzar Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, título que ha dado a conocer el espacio que abarcará al momento de ser descargado.

Según lo mencionado por la ficha técnica del mismo en algunas tiendas digitales, el juego tendrá un peso de 5,8 GB, haciendo notar que no es un lanzamiento de nueva generación, dado que también llega a consolas que todavía no están descontinuadas pero que no dejan avanzar en términos técnicos a la de actual generación. Así mismo en los tráilers se nota la animación Cel-Shading, misma que no envejece debido a las cuestiones del tema artístico.

Vale la pena mencionar, que el dato que se ha conseguido se refiere a Nintendo Switch, eso quiere decir que puede ser mayor en consolas como PS5 y Xbox Series X/S, pues ahí serán versiones dedicadas con hasta 4K de resolución y seguramente los 60 cuadros por segundo de rendimiento. Realmente se podría decir que es para tipo de archivo un tanto inferior o que simplemente se ha comprimido para no ocupar un espacio inmenso.

Aquí puedes ver el tráiler del juego:

Esta es la sinopsis del juego: