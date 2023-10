Jujutsu Kaisen Cursed Clash ya tiene fecha de salida

Algo que es bastante común en la industria de los videojuegos, es que cuando un anime se hace bastante popular, evidentemente habrá interesados en desarrollar su propio juego para poder exprimir más de dicha franquicia. Y eso pasó justamente con la revelación de Jujutsu Kaisen Cursed Clash, juego que se basa en este manga, el cual ahora se le considera como uno de los rivales más grandes de Demon Slayer.

Desde hace unos meses ya sabíamos de su existencia, pero Bandai Namco aún no había revelado la fecha de salida, algo que cambio hace pocas horas con un nuevo tráiler, en donde se ven cinemáticas y un poco de gameplay en cuestión. Confirmando que el próximo 2 de febrero de 2024 los usuarios podrán comprar su copia en diversas consolas, así como en las plataformas de PC.

Aquí el video:

Esta es la sinopsis del juego:

En Jujutsu Kaisen Cursed Clash, los jugadores formarán equipos de dos personajes para luchar en emocionantes e intensas batallas para defender a la humanidad contra monstruos conocidos como Curses en el Tokio actual en Jujutsu High. Las diferentes combinaciones de personajes tendrán sinergias y dinámicas de poder únicas, lo que dará como resultado una amplia gama de poderosos ataques en equipo, combinaciones explosivas y más. Las “técnicas malditas” se pueden dominar completando batallas para aumentar el nivel de poder de cada luchador, lo que desbloquea ataques más fuertes a medida que avanzan. Jujutsu Kaisen Cursed Clash presenta más de 15 luchadores jugables, incluidos los personajes favoritos de los fanáticos: Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Gojo Satoru, Maki Zen’in, Toge Inumaki, Panda y el legendario Rey de las Maldiciones, Ryomen Sukuna.

Recuerda que este juego se lanza el 2 de fe

brero en PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Bandai Namco

Nota del editor: Lo único que no me gusta, es que es tan parecido a más juegos de anime que se han lanzado al mercado, parece que desde los Naruto Ninja Storm tomaron un molde para hacer todo igual. Eso seguramente no va a beneficiar al título de esta franquicia.