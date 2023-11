Se revela por qué Jenna Ortega dejó Scream VII

La producción de Scream VII se ha convertido en una de las más controversiales de los últimos años. Hace unas semanas se reveló que Melissa Barrera, quien iba a coprotagonizar esta entrega, había sido despedida después de expresar su opinión sobre la guerra entre Palestina e Israel. Después, se dio a conocer que Jenna Ortega abandonó esta cinta. Aunque en su momento se mencionó que esta decisión fue tomada por conflictos con la segunda temporada de Wednesday, un nuevo reporte señala que este no fue el caso.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Jenna Ortega no abandonó la producción Scream VII debido a un compromiso con la grabación con la segunda temporada de Wednesday. En su lugar, la actriz dejó su puesto como coprotagonista después de que ella y sus agentes no lograron conseguir un aumento.

El reporte señala que por Scream V y Scream VI, Ortega recibió un pago de seis cifras. De esta forma, la actriz y sus agentes buscaban un aumento de siete números. Sin embargo, Spyglass, la productora, se negó a cumplir con estas demandas, y al no lograr un punto medio, Ortega optó por no trabajar en Scream VII.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, tras el estreno de Scream V, Neve Campbell, quien ha sido la protagonista de esta serie por años, reveló que no tenía pensado aparecer en Scream VI después de que fuere imposible conseguir un aumento con el cual tendría un salario similar al de sus co-estrellas. De esta forma, ha quedado claro que la sentencia de muerte para Scream no es un asesino serial, sino un mejor pago.

Considerando que Scream VII ha perdido a sus actrices más importantes, queda por ver cómo es que Spyglass será capaz de entregarnos la experiencia que todos desean ver. Por su parte, Christopher Landon, director de la séptima entrega en la serie, actualmente está esperando a que un nuevo guion sea escrito, uno que tenga a nuevos protagonistas.

Sin embargo, existe la posibilidad de remediar esto. Si Spyglass lo desea, puede llegar a un nuevo acuerdo con Campbell, la protagonista original podría regresar, siempre y cuando a la actriz se le pague lo justo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la salida de Melisa Barrera aquí. De igual forma, esto es lo que se sabe sobre la salida de Jenna Ortega de la producción.

Nota del Editor:

Jenna Ortega no es una actriz más. A lo largo de los últimos años, ha logrado construir una carrera bastante exitosa, algo que parece no tener fin. De esta forma, está en su derecho de exigir más dinero por su trabajo, y si las compañías no la valoran, también tiene el derecho de abandonar estas producciones.

Vía: The Hollywood Reporter