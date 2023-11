Dragon’s Dogma 2 costará $70 dólares

El precio de los juegos se ha convertido en un tema controversial durante esta generación. Mientras que múltiples compañías siguen vendiendo sus títulos a $60 dólares, otras más han optado por elevar los precios a $70 dólares. Sin embargo, no todas lo hacen al mismo ritmo. Un ejemplo de esto es Capcom, quien ha revelado que Dragon’s Dogma 2 será su primer juego a $70 dólares.

Pese a que títulos como Street Fighter 6 y Resident Evil 4 contaron $60 dólares en su lanzamiento, Capcom ha revelado que Dragon’s Dogma 2 tendrá un precio de $70 dólares, convirtiéndolo así en el primer título de la compañía japonesa en contar con este aumento de $10 dólares. Junto a esto, se anunció una Deluxe Edition, la cual tiene un precio de $80 dólares.

Esta decisión no debería ser una gran sorpresa. En septiembre de este año, Haruhiro Tsujimoto, presidente de Capcom, señaló que los juegos deberían de costar más, ya que los procesos de producción han aumentado considerablemente en los últimos años. Esto fue lo que mencionó en el marco de Tokyo Game Show:

“Personalmente, creo que los precios de los juegos son demasiado bajos. Los costos de desarrollo son alrededor de 100 veces más altos que en los días de la Famicom (NES), pero el precio del software no ha aumentado tanto. También es necesario aumentar los salarios para atraer gente con talento. Dado que los salarios están aumentando en toda la industria en su conjunto, creo que la opción de aumentar los precios unitarios es una forma saludable de hacer negocios”.

Este es un sentimiento que múltiples compañías comparten. Recordemos que Take-Two fue la primera compañía en aumentar el precio de sus juegos al inicio de la generación. Desde entonces, empresas como Activision, Sony, EA, Square Enix, Nintendo y Microsoft han seguido este camino. Sin embargo, es importante mencionar que algunas de estas lo han hecho caso por caso.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue el primer juego de $70 dólares de Nintendo, pero Pikmin 4, el cual llegó al mercado después de la más reciente aventura de Link, tuvo un precio de $60 dólares. Por su parte, Square Enix y Microsoft han optado por también elegir cuidadosamente a la experiencia que tendrá un precio elevado en el mercado. Aunque Sony y otras más han adaptado por completo el nuevo costo de sus productos.

Ubisoft será la siguiente compañía en subir el precio de sus juegos, ya que Skull & Bones costará $70 dólares, aunque por el momento se desconoce si este ya será un estándar para la compañía francesa, o si también irán caso por caso.

Respecto al aumento, todas las compañías han señalado que los costos de producción han aumentado considerablemente en los últimos años. Crear un videojuego hoy en día es mucho más caro y toma más tiempo. De esta forma, el gastar millones de dólares en solo una producción se ha vuelto bastante común. Para remediar esto, las empresas han optado por tomar diferentes caminos.

Además del aumento de $10 dólares, algunas compañías han comenzado a monetizar cada aspecto posible de sus juegos. Múltiples versiones de la misma experiencia, ediciones de colección, compras dentro de la experiencia y crear juegos como servicio son algunas de las tácticas que se han empleado para que la inversión de un proyecto regrese al bolsillo de todos los involucrados.

Solo nos queda por ver cómo es que otras compañías manejarán este aumento. Sin embargo, está más que claro que los $70 dólares llegaron para quedarse. Te recordamos que Dragon’s Dogma 2 llegará al PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 22 de marzo de 2024. En temas relacionados, este es el nuevo avance de Dragon’s Dogma 2. De igual forma, este es el gameplay extendido de este título.

Prefiero que un juego cueste $70 dólares, a que tenga una tienda dentro de la experiencia, y existan múltiples versiones del mismo juego a diferentes precios y con diferente contenido. Es cierto, la producción de juegos ha aumentado, y esto se tiene que ver reflejado en los costos, le guste o no al consumir general.

