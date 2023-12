Durante la época del Wii y DS, Nintendo alcanzó un éxito tan grande, que muchos llegaron a pensar que nunca llegaría a este punto una vez más, especialmente considerando el fracaso que fue el Wii U. Sin embargo, el Switch ha dejado en claro que un error no significa el fin de una compañía. De esta forma, el día de hoy, el último día del año para la bolsa, se ha registrado que la Gran N ha alcanzado su punto más alto en la historia de la bolsa.

Como se ha reportado, durante el último día del año para los ejecutivos, el valor de Nintendo en la bolsa de valores internacional llegó a su punto más alto en más de una década, superando así lo visto durante la época del Wii y DS. Esto, sin lugar a dudas, se debe a un fantástico 2023 para la compañía.

On the last trading day of the year, Nintendo shares *finally* top their Wii-era highs from 2007 to reach a new record. pic.twitter.com/r7yqBaH6LU — Gearoid Reidy リーディー・ガロウド (@GearoidReidy) December 29, 2023

No solo el Switch se sigue vendiendo como pan caliente, superando las 130 millones de unidades a nivel mundial, sino que también vimos el estreno de la película de Super Mario Bros. la cual recaudó más de mil millones de dólares en taquilla. Por último, no hay que dejar de lado todo el software que nos entregó la compañía, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cual para muchos es el Juego del Año en el 2023.

Si bien es probable que el valor de Nintendo no vuelva a superar este punto en mucho tiempo, no se descarta la posibilidad de que la siguiente consola de la Gran N llegue a ser tan popular como su predecesor, y en lugar de que estos altos niveles sean un raro suceso, se conviertan en un estándar para la compañía japonesa. Solo nos queda esperar y ver. En temas relacionados, surge tarjeta flash para el Switch. De igual forma, GTA V podría llegar a esta consola.

Nota del Editor:

Tras el fracaso del Wii U, es bueno ver que Nintendo no se rindió. El Switch es una consola sumamente exitosa, y esto es muy merecido. Será interesante ver cómo le irá a la compañía en un futuro, ya que tiene la posibilidad de que esto se repita con el lanzamiento del Switch 2 y el estreno de la película de The Legend of Zelda en un futuro.

Vía: Go Nintendo