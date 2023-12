¿Cuál fue tu streamer favorito del 2023? ¿Acaso fue Rivers? ¿O El Spreen? Bueno, es probable que tu respuesta no sea Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México. Por difícil que puede llegar a ser creerlo, el político es el streamer más visto de nuestra región en este año.

De acuerdo con un estudio por parte de Stream Charts, el presidente de México fue el streamer más popular de América Latina en el 2023. Con más de 49 millones de horas vistas en total, Obrador superó a algunos de los creadores de contenido más tradicionales de nuestra región. Paradójicamente, se ha revelado que AMLO fue el streamer que menos hora transmitió en este año, pero uno su alcance fue tan grande, que llegó a esta posición. Esto es lo que comentó el sitio al respecto:

“Comenzando la lista con un dato interesante, el streamer latinoamericano más visto de 2023 fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano utiliza la transmisión en vivo para transmitir eventos políticos y asegurarse de conectarse con toda su población, incluidas las generaciones más jóvenes que prefieren la transmisión en vivo a las transmisiones de televisión tradicionales. En 2023, AMLO generó 49,08 millones de horas vistas a través de su canal de YouTube Live, mucho más que cualquier otro transmisor en el año”.

Además de su presentación de la mañanera, la cual se lleva a cabo todos los días, Obrador también usa plataformas como Twitch para llegar a la juventud del país, creando transmisiones para hablar sobre algunos de los planes y eventos políticos más importantes del momento. Así que no, el presidente no participa en torneos de boxeo o juega Grand Theft Auto V.

El resto de la lista está conformado por streamer mucho más convencionales, los cuales se han ganado una fama por participar en eventos deportivos a lo largo de este año, jugar algunos de los títulos más populares del 2023, y fomentar una comunidad bastante fuerte, pero no lo suficiente para competir contra el presidente de México. Sin duda alguna, una lista bastante interesante. En temas relacionados, Twitch deja de operar en Corea del Sur. De igual forma, la compañía se retractó de permitir el contenido para adultos en su plataforma.

Nota del Editor:

Este año no vi muchos streams. No soy un fan de tener contenido que solo puedo ver una vez, esto no es televisión. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad, disfruté de las transmisiones de CDawgVA, Iron Mouse, y otros usuarios similares. Prefiero ver un video de YouTube que recapitule un stream, a ver por dos o tres horas a una persona en vivo.

