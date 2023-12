Twitch se retracta respecto a admitir contenido sexual

Esta semana la plataforma de Twitch ha sido el ojo de polémicas en el mundo del entretenimiento en general, pues desde hace meses se ha estado permitiendo contenido sexual sin posibilidad de algún baneo, ya que siempre y cuando la gente no muestre partes íntimas directo a cámara era totalmente válido. La razón es que esto genera millones de vistas que le traen mucho dinero a la compañía, pero parece que esto va a terminar pronto debido a la queja de afiliados que no consideran esto como contenido admitible.

Tras las quejas, Twitch ha hecho modificaciones en las que se volverá a la normativa en la que no se van a admitir desnudos de personas reales o personajes que presuntamente tengan fines artísticos, lo cual fue el escudo de muchos creadores para decir que no había nada de malo en el contenido. Ahora, solo se podrán ver en videojuegos que tengan clasificación de mayores de 18 años y que sean parciales, no que todo el tiempo se estén mostrando sin nada de ropa.

Aquí el comunicado:

We’re making some additional updates to our Sexual Content Policy. We realize that our earlier update caused confusion and appreciate all the feedback we’ve received. Thanks for always coming together with us to help build the best version of Twitch.

Check out the changes here:… https://t.co/Qj9IJLntff

— Twitch (@Twitch) December 15, 2023