Review – Armored Core VI: Fires of Rubicon

A la altura del juego

La competencia dentro del medio se ha vuelto verdaderamente feroz. Mes con mes vemos a múltiples desarrolladores y publishers haciendo todo lo posible por sobresalir y así, convertirse en la nueva tendencia. Muy pocos lo logran y todavía menos, crean nuevas líneas de pensamiento y diseño usando métodos que se creían, totalmente en contra de lo que espera el usuario hoy en día. Tomando como estandarte la dificultad, FromSoftware pasó de ser un estudio promedio japonés, a un verdadero referente que incluso ha instaurado un nuevo subgénero altamente influyente, esto por medio del uso súper creativo de una fórmula bien diseñada que ha derivado en varios de los juegos más importantes de los últimos 10 ó 15 años. Contrario a lo que muchos pensaban luego del aplastante éxito artístico y comercial de Elden Ring, los padres de Dark Souls decidieron dar un nuevo giro a su historia, regresando a parte de sus raíces con una serie que se creía extinta. Armored Core VI: Fires of Rubicon es, en más de un aspecto, la culminación de un largo tiempo de maduración y progreso, además de la consolidación de un desarrollador que ya podríamos considerar como histórico.

Lo más lógico o al menos lo que todos esperábamos, era que FromSoftware lanzara una nueva entrega de Dark Souls, el sonado Bloodborne 2, o hasta una secuela de Elden Ring, sin embargo, fiel a como suele operar el estudio de Hidetaka Miyazaki, se optó por darle vida a una proyecto que ellos mismos querían hacer desde hace un tiempo, uno que tiene como principal misión modernizar y regresar a la vida a una serie de súper nicho a la que pocos le dieron una oportunidad cuando vivió sus mejores momentos en la era del PlayStation 2. Desde que uno toma Armored Core VI: Fires of Rubicon, puedes sentir el enorme pedigree de los desarrolladores que están detrás, pero sobre todo, se percibe un juego que fue hecho con mucho cariño y pasión, en donde vender copias probablemente es lo de menos. Estamos ante una nueva joya de los también creadores de Demon’s Souls que esperemos, sea la puerta de entrada para que de una vez por todas, muchos más jugadores le den oportunidad al muy incomprendido género de mechas.

La vida del mercenario

A pesar de ser obras altamente aclamadas por todos los entusiastas del gaming, la forma en la que cuentan sus historias los juegos de FromSoftware, no suele ser del agrado de muchos. Esas narrativas escondidas y sumamente complicadas, hacen que poder apreciar el fantástico lore de cosas como Dark Souls o el propio Elden Ring, se sienta como algo mucho más complicado de lo que debería. El universo de Armored Core se ha venido desarrollando a lo largo de cinco juegos de la línea principal y varios spin-offs, esto con relatos igualmente complejos que suelen ser muy intimidantes para los nuevos. En Armored Core VI: Fires of Rubicon hay una clara intención de ser un poco más explícitos al momento de contar la historia, sin embargo, nos volvemos a topar con una línea que en varias ocasiones suele ser difícil de seguir.

Lo primero que hay que decir es que si bien, Armored Core VI: Fires of Rubicon lleva el número seis en su nombre, en realidad estamos ante una especie de reboot o de relanzamiento de la serie. Este nuevo título no es secuela directa ni de Armored Core V ni de ningún otro título de la serie. ¿Tengo que haber jugado los pasados Armored Core para entrarle a este nuevo? No, de ninguna manera. A pesar de que si bien, tenemos referencias a viejas entregas, esta propuesta de FromSoftware funciona por sí sola y en realidad, está completamente pensada para ser la puerta de entrada de muchos, por lo que si nunca jugaste un juego de la franquicia, no tienes nada de qué preocuparte.

Dicho lo anterior, te cuento que en Armored Core VI: Fires of Rubicon tomamos el control de un piloto humano con aumentaciones conocido como C4-621, quien posteriormente toma el nombre insignia de Raven y luego de aterrizar ilegalmente en Rubicon 3 y obtener una licencia de mercenario a la fuerza, comienza a trabajar para distintas facciones que luchan por el control del planeta. Ahí, recientemente fue descubierta una sustancia conocida como Coral, misma que impulsó el desarrollo tecnológico de la humanidad, pero que hace medio siglo, causó un desastre natural conocido como Fires of Ibis que dejó a todo el sistema planetario envuelto en llamas.

La premisa de Armored Core VI: Fires of Rubicon es bastante interesante y sobre todo al inicio, te invita mucho a conocer más sobre todo el lore que gira alrededor del juego, no obstante, luego de unas cuantas misiones, siento que el relato pierde algo de tracción al comenzar a introducir a un montón de facciones con las que cuesta trabajo hacer empatía, sobre todo por el hecho de que en un momento estás luchando con una y en el siguiente, la estás ayudando. Siento que la intención de FromSoftware en este apartado tiene que ver con justamente hacerte sentir como un mercenario sin bando, pero creo que todo terminó por ser mucho más confuso de lo que debió. Luego de las casi 40 horas que me tomó completar la campaña principal del juego, tiempo que fácilmente se puede ir por encima de las 50 horas si quieres hacerlo todo, me quedé con muchas más dudas que respuestas sobre lo que había pasado.

La verdad es que cuando empecé a jugar Armored Core VI: Fires of Rubicon, tenía la esperanza de que se me envolviera en un nuevo universo que pudiera tomar y que claro, me recordara viejos tiempos con la segunda y tercera entrega de la serie, pero creo que al final, de nueva cuenta, el equipo de Miyazaki cae en este asunto que te contaba de los Dark Souls y compañía en el que se crea una narrativa mucho más compleja y elaborada de lo que en realidad se necesitaba. La historia no es mala ni mucho menos, simplemente creo que cuesta trabajo entenderla y seguirle el hilo por la enorme cantidad de nombres y facciones que se introduce sin mucho contexto. Todo esto también es muy propio del género, el cual, suele elevar sus cuentos a niveles que poco logran alcanzar.

No es un Soulslike

Desde que Armored Core VI: Fires of Rubicon fue anunciado, sorprendiendo a todos por no tratarse de una secuela de las series más famosas del estudio como ya te lo platicábamos, surgieron un montón de preguntas sobre la propia estructura que tendría el juego, así como el parecido que podría tener con pasados títulos de la marca, pues lo más lógico era pensar que se dejara de lado la forma de la serie, en pro de seguir usando la famosa fórmula de los Soulslike que tanto ha permeado dentro del medio.

Lo primero que hay que decir y más bien aclarar de todo este asunto es que no, Armored Core VI: Fires of Rubicon no es un Soulslike de ninguna manera o forma. Podríamos decir que el único parecido que este juego tiene con los Dark Souls y compañía, es que cuenta con paredes de dificultad bastante importantes y notables, teniendo como elemento importante de su jugabilidad el factor de adrenalina y emoción que da el por fin derrotar a ese jefe que nos hizo papilla en múltiples ocasiones. De ahí en fuera, lo nuevo de FromSoftware sigue casi al pie de la letra la estructura que uno puede esperar dentro de un juego de mechas.

La campaña principal de Armored Core VI: Fires of Rubicon está dividida en misiones delimitadas en las que debes de cumplir una serie de objetivos para poder progresar. Dichas misiones se desarrollaron en una variedad de escenarios, y van desde algo muy simple como acabar con un escuadrón enemigo, hasta eliminar a un colosal robot en medio de un desierto. Los mapas se sienten abiertos y de grandes dimensiones, sin embargo, te diría que el factor de exploración para nada es importante dentro de la experiencia. Normalmente tienes que moverte del punto A al punto B y listo. Sí hay ciertos coleccionables y objetivos secundarios que puedes cumplir, pero para nada esperes un juego en el que se te recompense demasiado por ser curioso.

Además de poder cumplir con las misiones principales para avanzar en la historia, existen una serie de tutoriales y entrenamientos que te recomiendo ampliamente completar. Primero porque te enseñan técnicas variadas sumamente útiles en el campo de batalla, así como builds distintos que te pueden servir en el futuro. Lo segundo es que se recompensa con armas o piezas para tu mecha. Para rematar, siendo la razón más importante de todo esto, es que una vez que acabas todos los entrenamientos, se desbloquea la arena, la cual, consiste en combates de 1v1 contra diferentes Armored Core especiales que si llegas a vencer, te otorgan una unidad especial que sirve para habilitar perks como el que tus ataques melee sean más efectivos, o que tus kits de reparación sean más eficientes.

Armored Core VI: Fires of Rubicon es un juego altamente moderno que se siente totalmente de esta época cuando lo juegas, sin embargo, en su forma y estructura, definitivamente nos lleva de regreso a esa era del PS2 en donde las cosas eran mucho más sencillas y en donde claro, no existía la fuerte obsesión de que todo lo AAA fuera de mundo abierto. Aplaudo que FromSoftware se haya ido por este camino, entendiendo que el género de los mechas necesita de esta estructura de misiones delimitadas para funcionar de mejor forma.

Piloto de mechas

El subgénero de mechas es uno de los menos apreciados de todo el medio. A pesar del encanto inherente que al menos muchos de nosotros le vemos, esta parte de los shooters en tercera persona siempre se ha mantenido dentro de un nicho muy específico. Algo tienen estos juegos que simplemente no han encontrado al título que los lleve a las masas. Sin lugar a dudas, una de las principales misiones de Armored Core VI: Fires of Rubicon es cambiar lo anterior, pues seguro que generará mucha curiosidad entre los nuevos viniendo del desarrollador del que viene. En caso de que seas de esos, te puedo decir que al igual que pasa con la parte de historia, ésta es una puerta de entrada ideal tanto a la serie, como al género.

Armored Core VI: Fires of Rubicon es un juego de disparos en tercera persona de mechas en toda la extensión de lo que eso significa, lo cual, tiene mucho que ver con operar varias partes al mismo tiempo, así como pasar una buena cantidad de tiempo en menús personalizando tanto las partes funcionales y de combate de nuestra máquina, como su aspecto estético. Sí, lo sé. Todo esto puede ser altamente intimidante para los nuevos y probablemente, la principal razón por la que muchos simplemente no le dan una oportunidad a este tipo de juegos, pero créeme cuando te digo que con tan solo tener algo de voluntad, puedes aprender fácilmente cómo es que funciona todo y cuando lo haces, entiendes por qué los famosos juegos de mechas son tan especiales.

Los movimientos de nuestro Armored Core parten de fundamentos más básicos de lo que uno podría pensar, estando fundamentados en un sistema que FromSoftware denomina como omnidireccional, principalmente con movimientos verticales en mente. Lo primero que hay que decir es que por default, tenemos un sistema de apuntado automático. En cuanto el mecha detecta a un enemigo u objetivo, alinea la retícula para que disparemos y acertemos. Esto en realidad, tiene poco de automático y solo es una asistencia para que podamos poner atención a todo lo demás.

Con el botón de cuadro activas tus propulsores para poderte mover con mucha mayor agilidad estando tanto en el piso, como en el aire. Además, con circulo puedes activar un boost secundario para generar un dash que te servirá mucho para evadir ataques enemigos. Vale la pena ir mencionando que todas estas acciones te consumen una barra de estamina, la cual, se recarga automáticamente cuando estamos sobre el piso. Como te ya te lo comentaba, una parte importante del gameplay de Armored Core VI: Fires of Rubicon es el de podernos mover de forma vertical. Con X, puedes activar tus propulsores para flotar e incluso volar por varios segundos. De igual forma, presionando el stick izquierdo, accionas tu boost principal, que básicamente te lanza a gran velocidad hacia enfrente.

¿Te suena demasiado complicado todo esto? Me sorprendería si no, y eso que ni hemos tocado el tema de las armas y la personalización. Precisamente pasando al tema del arsenal a nuestra disposición, te cuento que nuestro Armored Core cuenta con cuatro slots para poder equipar armas. Sus dos brazos y dos hombros podrán ser cargados con misiles de diferentes tipos, cañones lásers, escopetas, rifles, ametralladoras y hasta un sable para hacer ataques melee. De nosotros dependerá la configuración que más nos acomodé y que sobre todo, más se adapte a la situación que queremos resolver. La manera en la que vas mezclando el uso de cada una de tus armas es crucial cuando estás en combate, pues además de que todas ellas son finitas, tiene un cooldown cada vez que las accionas.

Me parece que uno de los principales logros de Armored Core VI: Fires of Rubicon es la forma en la que todos estos comandos de los que te hablo, tanto de movilidad, como en armas, se sienten naturales e intuitivos cuando tomas el control. La forma en la que están ubicadas las acciones y cómo es que funcionan en general, es verdaderamente destacado. A pesar de que al inicio te podrías sentir un poco perdido y un tanto torpe, en pocos minutos entenderás la forma en la que funciona todo para que de verdad te sientas pilotando una de estas complejas máquinas de guerra.

La personalización es otro elemento brutalmente importante para este tipo de juegos y en Armored Core VI: Fires of Rubicon, tenemos un profundo sistema, pero con una gran interfaz que es fácil de entender, incluso si no tienes experiencia con el subgénero. Además de poder cambiar las cuatro armas de las que te conté, nuestro mecha cuenta con la posibilidad de modificar su cabeza, cuerpo, brazos y piernas, cada una impacta a sus stats generales y que incluso, te pueden dar habilidades especiales como la de flotar o saltar más alto. Sumado a lo anterior, tenemos tres partes internas que tienen aún más impacto en el desempeño de la máquina. La cantidad de variaciones que puedes tener es verdaderamente enorme, pero no te preocupes, es como si le cambiaras el equipo a un personaje dentro de un RPG, por ejemplo.

Lo estético también es muy importante para este tipo de juegos y en Armored Core VI: Fires of Rubicon pasarás muchísimo tiempo dejando a tu mecha justo como quieres, pues se te da la posibilidad de cambiar el color de cada una de sus piezas de manera individual, además de poderles modificar el acabado para que por ejemplo, luzcan gastadas u oxidadas. De igual forma, es posible agregarle estampas predeterminadas, o por qué no, que te pongas un poco creativo y hagas las propias.

De destacar el que el juego cuenta con un modo multiplayer PvP que para este periodo de reseña, no pudimos probar. Igual importante mencionar que el propio FromSoftware mencionó que el verdadero enfoque del título está puesto en su modo para un solo jugador.

Como te puedes dar cuenta, Armored Core VI: Fires of Rubicon es un juego tremendamente profundo que cuenta con varias capas de jugabilidad, lo cual, se ve amplificado aún más cuando revisas la gran variedad de enemigos que nos presenta, así como sus múltiples jefes, cada uno con su propia personalidad, patrón y claro, diferentes fases. FromSoftware vuelve a demostrar estar en otro nivel si de diseño de mecánicas y de control hablamos, incluso te diría que junto con Sekiro: Shadows Die Twice, acá se nos presenta su trabajo más sofisticado.

De dirección de arte

A pesar de haber sido un juego aclamado que vendió mucho más de lo que el propio Bandai Namco y FromSoftware esperaban, Elden Ring se lanzó con algunas complicaciones técnicas, sobre todo en PC y en consolas de pasada generación, haciéndonos pensar que al igual que ya está pasando con otros estudios y publishers, el siguiente juego de la marca se enfocaría por completo en el más reciente hardware. Sin embargo, se tomó la determinación que Armored Core VI: Fires of Rubicon fuera otro título intergeneracional, esto con algunas implicaciones que creemos, debes de tener muy presentes.

Para esta reseña pudimos probar tanto la versión de PS5, como la de PS4. Del lado de la más nueva consola de Sony, puedes esperar a que el juego se despliegue a una resolución de 4K y 60 cuadros por segundo sumamente estables. Se ofrecen dos opciones gráficas, pero la verdad, no noté diferencia entre ellas. En caso de que tengas planeado jugar en tu viejo PS4, espera un juego a 1080p y 30 cuadros igualmente estables, pero que indudablemente se sienten en un juego en el que la acción y la precisión son tan importantes. Técnicamente el juego se ha desempeñado de gran forma. No notamos problemas con su rendimiento o de bugs y glitches. Es claro que sí se pasó por un riguroso control de calidad para entregar un producto terminado.

Y a todo esto ¿qué tal luce y qué tal se escucha? Pues bien, al ser un juego intergeneracional, tenemos que Armored Core VI: Fires of Rubicon no es lo más impresionante del mundo en términos gráficos, sin embargo, su espectacular dirección de arte, hacen que todo cobre vida frente a tus ojos. Tanto el diseño de los mechas, como de otros enemigos, así como de los escenarios, de verdad te hacen sentir en medio de un planeta alienígena en el que se está peleando una guerra del futuro. Igualmente, tenemos un trabajo súper destacado en lo que es la edición de sonido y la banda sonora. Temas épicos invadirán tus oídos cuando por ejemplo, sea momento de enfrentar a alguno de los imponentes jefes de la aventura.

De destacar el buen uso del DualSense en la versión del PS5. Me impresionó mucho que a pesar de ser un juego que está saliendo para un montón de otras plataformas, se haya puesto tanta atención en sacar provecho del mando antes mencionado, teniendo detalles como el sentir cuando se acabó la munición de una de tus armas, o poder detectar a través del tacto la dirección de la cual estás siendo agredido.

Sin nada que probar

Desde hace ya una buena cantidad de tiempo, FromSoftware se consolidó como un estudio histórico gracias a sus súper aclamadas obras que además, se han convertido en trabajos altamente influyentes que han hecho eco tanto en la escena AA y AAA, así como en la independiente. Nada tiene que probar el estudio de Miyazaki y muy probablemente, pero ese estado tan privilegiado en el que se encuentran, fue que se tomaron el auténtico lujo de regresar a algo como Armored Core, lo cual, de acuerdo con lo que nos dijeron en entrevista su director y productor, tan solo era cuestión de tiempo para que pasara. Lo mejor de todo este asunto es que este nuevo título solo ratifica lo importante que es el estudio japonés y cómo es que incluso saliéndose de su famosa fórmula, pueden brillar intensamente.

Armored Core VI: Fires of Rubicon es un juego que brilla intensamente en prácticamente todos sus apartados, tal vez solo dejándonos con ganas de más en la narrativa, no obstante, cuando uno revisa los logros a nivel de mecánicas de juego, presentación y sobre todo, de diseño de control, te topas con otra auténtica obra maestra que absolutamente nadie debería de pasar por alto. Si eres veterano de la serie y del género, acá encontrarás al máximo exponente, el cual, te recordará por qué es que los juegos de mechas son tan especiales. Si por el contrario, nunca has probado nada de este universo, te encuentras ante la mejor puerta de entrada que probablemente, te haga querer revisar su pasado. Y sí, otro fuerte contendiente a Juego del Año se ha subido al ruedo para dar una pelea que probablemente, pocos tenían dentro de su presupuesto.