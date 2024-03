Review – Dragon’s Dogma 2

Saga infravalorada que vuelve

Toda compañía de videojuegos tiene sus franquicias de nicho, aquellas que son bien apreciadas pero que no tienen el desempeño comercial esperado, como ejemplo tenemos a Punch Out! de Nintendo, Parappa The Rapper de PlayStation y en el caso de Capcom, Dragon’s Dogma, un RPG que tal vez llegó en el momento incorrecto, lo cual es un tanto injusto para este proyecto que se quedó en la mente de quienes sí lo jugaron. A pesar de tener un recibimiento escaso, se siguió haciendo la lucha por darle un espacio entre las sagas más queridas, ya sea con su expansión llamada Dark Arisen y la tan pedida versión online. Esto ayudó sin duda a que la IP se expandiera poco más, pero no llegando a los niveles de Monster Hunter o Street Fighter, por lo que una vez más los seguidores se quedaron sin nada en cuanto a anuncios sobre lo que ya parecía una franquicia olvidada. Para fortuna de muchos, las cosas no terminaron ahí, ya que después de algunos rumores esperanzadores, en un evento oficial de Capcom en el 2022 se anunció algo que no se veía venir, la secuela oficial que se había pedido por años. Esto mantuvo a la gente a la expectativa de cada evento, hasta que por fin confirmaron la fecha de estreno en marzo del 2024.

Así es como llegamos a la publicación de este texto, pues fuimos seleccionados para recibir una copia de reseña de este videojuego que ha dado mucho de qué hablar después de su lanzamiento el pasado día 22 del mes en curso. Ya sea si tiene un mundo abierto bastante prometedor, o si se decidió implementar micro transacciones que realmente no hacen daño a nadie, después de todo no es un juego online para interactuar con más personas directamente. Estaremos revisando lo que siempre hacemos en cada reseña: la jugabilidad, gráficos, desempeño, historia, diseño de niveles, música y más detalles que son clave dentro de este tipo de productos. Cabe decir, que lamentablemente estamos llegando un poco tarde, debido a temas de haber recibido el título sin mucho tiempo de anticipación como para crearnos una opinión sólida de todo lo que contiene. Pero todo esto se ha quedado atrás y ya pude tomar este RPG por bastantes horas en las que de una vez comento, me quedé enganchado, y eso ya es un primer paso positivo para cualquier videojuego. Por lo que pueden esperar la opinión de alguien que se ha tomado el tiempo de explorarlo y también, que se ha fijado tanto en lo positivo tanto en las partes con detalles que se pudieron mejorar antes de lanzarse al mercado.

Entonces con todo esto en mente, ¿habrán valido la pena tantos años de espera por Dragon’s Dogma 2?, o tal vez ¿era mejor haberse quedado con el recuerdo de ese primer gran título infravalorado? Bueno, eso lo vamos a averiguar en una nueva Atomix Review que con total gusto hemos preparado para ustedes, la comunidad. Toma tus mejores armas y también hechizos, pues nos vamos a aventurar a tierras medievales para ser el elegido que dará libertad a todos sus habitantes. Odisea que no terminará en un par de horas, sino en cientos de ellas.

El Arisen ha llegado a la tierra

La historia de Dragon’s Dogma 2 nos lleva a la tierra media, donde países como Vermund y Battahl son grandes capitales a las que cualquier persona quiere aspirar a vivir y forma parte de la comunidad. En ese lugar ha aparecido alguien que se hace llamar el elegido o Arisen, quien guiará a los reinos para librarse de un dragón que amenaza con destruir todo a su paso.

Sin embargo, parece que este supuesto héroe tiene otros planes entre manos, pues para empezar no es la persona de la leyenda, y es que el avatar que nosotros manejamos es precisamente esta especie de deidad. Teniendo un proceso en el que su corazón fue arrancado por el lagarto volador, sellando así su destino en el que debe derrotarlo para regresar todo a la normalidad.

Vale la pena mencionar, que el héroe empieza en una prisión que desconoce, pues apareció en el lugar después de haber sido noqueado por el dragón, por lo que el primer paso será salir de este lugar. Una vez ha burlado a la seguridad, se da cuente de que no tiene muchos recuerdos de algunos acontecimientos, por lo que viajará a la gran ciudad para saber qué pasa.

Cuando aparece en Vermund se da cuenta de que alguien que también se hace llamar Arisen quiere usurpar su sitio, está dispuesto a hablar pero quienes sí confían en él le advierten que no lo haga, de lo contrario podría ser arrestado. Por lo que ahora deberá cruzar aventuras por todo el mundo para que se hablen de sus hazañas y demostrar quién es el héroe verdadero de lugar y desentrañar los planes del impostor.

Con esto ya habría contando casi toda la historia del juego, la cual realmente no destaca por el tipo de experiencia que es el producto, un mundo abierto donde lo que más importante es la exploración de grandes planicies, ciudades, cuevas y más locaciones. Por lo que tener un elegido que debe derrotar a un dragón no queda nada mal realmente.

Este aspecto del juego es básico, y es básicamente muy parecido al del primer juego de la franquicia, donde en su tiempo no le ha molestado que la trama sea tan sencilla. Yo sé que hay experiencias de grandes mundos como Red Dead Rendemption donde la historia sí es más compleja, pero acá donde vemos combates contra criaturas de la mitología podemos tomarlo con mucha más calma.

Todo un mapa por explorar

La jugabilidad de Dragon’s Dogma 2 empieza realmente en la ciudad de Vermund, a la cual podríamos considerar como el hub principal de la aventura, pues es ahí donde los liberan después de un tutorial que no es realmente extenso. Y si bien hay mucho texto de por medio, recomiendo prestar mucha atención a todo, ya que será importante para el futuro.

Primero hay que hablar de una de las mecánicas esenciales del título, y eso es el sistema de Peones, avatares que necesitamos para acompañarnos en los diferentes entornos de este mundo. Pues ir en modo solitario nunca es buena idea, sobre todo por las oleadas de monstruos y jefes que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina.

Nos podrán acompañar hasta tres personajes, dos de ellos no son esencialmente importantes pero hay uno que sí, a este último lo podríamos considerar como el principal, ya que lo podemos crear de cero y subirá de nivel al igual que nosotros. De hecho, también es el único que puede revivir sin tener que hacer búsquedas innecesarias.

Para poder contactar con los Peones, es necesario acceder a las piedras principales que se encuentran repartidas en el mundo, mismas que ponen a disposición personajes de todo el mundo. Lo mejor, es que hay básicamente de todas las categorías y también muchos de ellos van equilibrados con el nivel que contamos actualmente.

Eso sí, contratar los servicios estos personajes (que por cierto, son creaciones de otras personas en el mundo, es necesario usar puntos especiales que se pueden obtener activando las piedras de convocación o simplemente derrotando enemigos. Entre más niveles tengan estos más caro será contratarlos, por lo que si quieres ahorrar, es mejor que te acompañen los que no sobrepasen tanto el equilibrio.

También, hay peones que nos podremos encontrar durante nuestro paso por las diferentes regiones, esto es en caso de que por alguna emergencia hayas perdido algún aliado en el camino y te encuentres en una situación crítica. Recomiendo más contratar en la piedra, pero si no hay de otra, habla con quienes estén disponibles en el mapa.

El concepto de mundo abierto define mucho a este juego, pues básicamente podemos ir a donde nos plazca, pero eso no significa que estemos listos para la aventura, pues en el camino nos vamos a encontrar con enemigos que no son nada amistosos. Por lo que es necesario ir previamente equipados, pues de una vez adelanto, el juego no es nada amistoso ni con veteranos o con nuevos jugadores.

Podríamos decir que es un viaje largo por así llamarlo, y aquí va un factor que va a decepcionar a ciertas personas que gustan de experiencias más digeribles, esta es la ausencia de un viaje rápido fácil de abordar. Sí, aquí tenemos lugares para movernos muy rápido, pero no hay en muchas locaciones y para hacer la transportación es necesario usar piedras especiales, las cuales son difíciles de obtener, ya sea en cofres o tiendas, por lo que deberemos hacer un uso sabio de las mismas.

De igual forma, existe la opción de usar carretas para llegar de una locación cercana a otra como pueblos, pero el detalle, es que de manera aleatoria pueden aparecer monstruos a mitad de la noche para interrumpir todo. Eso significa, que habrá momentos en que estés a mitad de camino y no tendrás otra opción más que proceder a pie con todos los peligros que eso conlleva.

El juego no es no nada contemplativo, y quiere que aprendas bien como funciona o de lo contrario, vas a pasar momentos de frustración si no entiendes que el camino es lo importante y no la meta tal cual. Eso sí, a algunos les resultará ligeramente fastidioso llegar a algún lugar para recibir algún objeto y que la misión sea llevarlo a precisamente al polo opuesto, con caminos llenos de monstruos que no darán nada de tregua.

La estructura es ir cumpliendo todo tipo de misiones, ya sea las principales en las que te van llevando más o menos de la mano para que des con el objetivo, también están las secundarias, las cuales serán más random. Y es que de la nada puedes ir caminando por un pueblo y un NPC te llamará para encargarte algo, por lo que será importante estar atento en todo momento.

Obviamente, el cumplir con los encargos nos dará recompensas como dinero, puntos de experiencia para subir el nivel, incrementar el rango de clase de personaje, ítems especiales, armas y más elementos. Eso significa, que es muy recomendable ir limpiando todo el catálogo de misiones para que el equipo se vuelva más fuerte y no llegar sin nada de estadísticas contra los jefes.

Para precisamente equiparnos contra los peligros, tenemos las tiendas del juego, donde venden objetos como pociones, comida y demás ítems que pueden curarnos de cambios de estado como envenenamiento. También están los sitios para comprar armas, escudos y armaduras, con opciones para comprar o mejorar el equipo que ya tenemos.

Tampoco podemos olvidar las típicas posadas, en las cuales podemos pasar la noche para recuperar la salud completa y pasar el tiempo a la mañana, que no está de más decir, son muy caras, por lo que es necesario usarlas solo si es necesario. Por su parte, están los gremios de clases, sitios donde podemos cambiar nuestro trabajo o el de el Peón principal, así como equiparles habilidades.

Batallas por las regiones

Es momento de pasar a las peleas en Dragon’s Dogma 2, donde primero debemos repasar las cuatro diferentes clases de personajes, que se pueden expandir hasta 6 adicionales. Tenemos los oficios de luchador, ladrón, mago y arquero, los cuales claramente cuentan con habilidades distintas que los hacen únicos dentro del campo de combate.

El luchador atacará con espadas, el asesino con cuchillos y puede robar ítems, el mago se tomará la distancia para atacar al igual que el arquero, pero el primero puede lanzar magias curativas para mejorar el desempeño de los demás. Vale la pena mencionar que en caso de que algunos mueran de forma permanente, se puede usar una piedra especial para regresarlos.

Hay un tiempo definido en el que los aliados se pueden quedar fuera de combate, y en ese puedes acercarte a ellos para revivirlos al mantener presionado cierto botón dependiendo de la plataforma que uses. Sin embargo, si tu has sido noqueado dentro de la batalla, regresarás a una pantalla donde te preguntan si quieres iniciar desde el último punto de guardado o desde la última vez de descanso en la posada.

Algo que se debe considerar, es el hecho de que no puedes manejar a los personajes que te acompañan en el camino, sino que puedes darles órdenes sencillas, lo cual implica ir por un combate más tranquilo o agresivo. También, en caso de que necesites curarte, es posible llamar al mago y que así te recupere con un campo de fuerza.

No todas las peleas implican que te vayas únicamente a los golpes donde caigan, sino que casi todos los monstruos cuentan con algún tipo de debilidad, por lo que es necesario verificar cual será esa desventaja. Donde el usuario se puede dar cuenta de eso es en los jefes, seres colosales que pueden hacer caer a tu equipo con un par de golpes, pero si aprendes como funcionan sus golpes, podrás sortear el peligro.

Hay toda clase de monstruos de la edad media, desde goblins hasta arpías voladoras que pueden levantarte a lo alto del cielo, solo para dejarte caer y que tu personaje tenga un desmayo instantáneo por el daño de caída. De igual forma, enemigos como los Grifos tratarán de correr después de bajarle cierta cantidad de energía, por lo que deberás subirte a él al puro estilo de Shadow of The Colossus.

No solo es posible derrotar a los enemigos usando tus armas sino también el entorno, dado que algunas habilidades hace posible que los puedas empujar, y eso conlleva empujarlos de riscos enormes para que también mueran con la caída al igual que tú. O incluso si están en un río existe la manera de romper alguna presa para que el agua salga despedida y los contendientes caigan en un abrir y cerrar de ojos.

Derrotar a enemigos difíciles tiene sus consecuencias, ya que puedes obtener objetos que ni siquiera venden en las tiendas, por lo que siempre vale la pena tener encuentros con mucho tiempo de duración. Eso sí, no eres una máquina de cargar ítems infinitos, por lo que debes regular el peso acumulado para no tener problemas en tu barra de resistencia a futuro, así que puedes pasar inventario a compañeros o el almacén de las posadas.

El elemento del paso del tiempo tampoco se puede dejar pasar, pues cada ciertos minutos pasaremos del día a la tarde y después la noche. Hablando de esto último, quedarse viajando en este momento del día es casi una sentencia de tirarse a un Game Over gratuito, pues en la oscuridad aparecen los enemigos más agresivos y encima la visibilidad es casi nula a pesar de tener cargando con nosotros alguna linterna con aceite.

En caso de que la noche te haya azotado a mitad del camino, existe la posibilidad de salir bien librado gracias a los campamentos que se pueden montar gracias a los kit de acampada que venden en las tiendas. Solo hay que asegurarse de no tener enemigos cerca, pues ellos pueden arruinar nuestro descanso que no solo incluye dormir, sino también cocinar carne obtenida de animales para tener un ligero boost en diferentes aspectos como ataque o defensa.

En cuanto a la inteligencia artificial de los NPC, puedo decir que en momentos son bastante listos pero en otros muy torpes, dado que partes en las que se toman su tiempo para atacar a los villanos. Sin embargo, eso se puede dejar pasar en el mapa general, cuando te ayudan a llegar a un objetivo de misión pues si consigues un Peón que ya completo algo en otro universo, en el tuyo sabrá a donde dirigirte.

Con esto ya vimos básicamente todo lo posible en cuanto a la jugabilidad, y dejar claro que es un RPG que se debe tomar con calma y no tener prisa por terminar la historia, pues si este es el caso, vas a frustrarte debido a que puede tratarte con la punta del pie si no usas sus reglas correctamente. Es un juego para quien esté dispuesto a pasar horas farmeando y viajando de un punto a otro del mapa.

Gráficos y música dignos de apreciar

Pasando a la parte de gráficos de Dragon´s Dogma 2, es necesario comentar que no se ve para nada mal ni el diseño de personajes ni tampoco el entorno que nos acompaña. Dado que se pueden ver detalles muy buenos en el paisaje, desde la iluminación que se aprecia con la parte del sol, o hasta los momentos un tanto realistas cuando acecha la oscuridad.

Sin embargo, hay cierto detalle que se debe considerar, y es que ya hemos visto muchos otros títulos corriendo con el RE Engine que se ven mucho mejor, poniendo como ejemplo a los Resident Evil más recientes o hasta Street Fighter 6 del año pasado. Y aunque esto full nueva generación, parece que no lo aprovecharon bien, al menos que el impedimento sea el mundo abierto que tenemos a la mano.

Parece que se han fijado en aspectos puntuales para que no se vea del todo mal, como por ejemplo las cinemáticas y monstruos principales que tienen modelos que no debemos hacer a un lado. Pero también se notan ciertas texturas que faltaron, al menos en alguna que otra pared y que podrían dejarse pasar, pues no vamos a estar todo el tiempo viendo esos detalles.

En cuanto a la música, es épica desde el momento que nos aparece la pantalla de inicio del juego hasta el momento que vemos los créditos. Hay una pieza musical para cada situación, ya sea en pueblos o cuevas que encontraremos en la aventura. Y sí, cuando tenemos combates contra jefes se acomoda conforme la intensidad que sentimos al ponernos en contra de ese jefe que no podíamos derrotar en las primeras horas.

Llegando al tema del rendimiento del juego, es aquí cuando muchos jugadores estarán un poco en contra del juego, pues primero tenemos la resolución de 2160p dinámicos, es decir, no se mantiene y puede bajar, al menos en donde lo hemos jugado, PS5. Los cuadros por segundo en la consola de Sony tampoco son los mejores, dado que se presumen como 40fps pero que caen a 30 o menos, ya sea en batalla con muchos NPC o en grandes ciudades del mapeado.

Da un poco de temor que hayan sacado el juego en ese estado, pues como se trata de un mundo abierto en el que hay mucha acción por todos lados y las físicas también tienen mucha importancia, era lógico que el rendimiento debió trabajarse más. Si iban poner 40 fps pero que no son estables, mejor dejarlos en 30 cerrados para al menos tener algo de consistencia.

Es un poco decepcionante que no se fijarán en este detalle, y si eso implicaba retrasarlo un mes más no habría mucho problema, sobre todo en PC es donde se dice da más problemas el videojuego. No digo que por esto ya sea injugable, pero por esa razón es que seguramente la prensa no ha podido otorgarle una puntuación que quiera llegar casi a la perfección.

El viaje épico que se estaba esperando

En resumen, Dragon’s Dogma 2 es la segunda parte que agrega y mejora lo ya visto en el lanzamiento original, esto con gran cantidad de actividades por hacer, un mapa por explorar al lado de compañeros fuertes y una historia que llevará al inevitable enfrentamiento con el dragón que nos ha elegido como aquel héroe salvador del mundo.

Eso sí, hay algo a tener en mente, y es que el juego no nos va a consentir en ningún momento, por lo que si ya estás acostumbrado a títulos con viaje rápido fácil de desbloquear, es momento de que trates de cambiar ese pensamiento. Al inicio te tratará de forma severa por mero aprendizaje, pero cuando empiezas a entender cómo funciona vas a disfrutar el viaje.

No tiene cosas tan negativas para que nos pongamos en su contra, nada más allá de los fps que no se mantienen demasiado consistentes, y además, existe la posibilidad de que haya un parche a futuro. En cuanto a las micro transacciones, no quiero hablar demasiado de eso, pues solo ofrece objetos para gente indispuesta a explorar este vasto terreno, digamos que es pereza.

Si eres fanático del primer videojuego, definitivamente lo tienes que probar, pues como ya dije, amplía la experiencia en cuanto a mecánicas y también con un mapa mucho más grande. Por otro lado, si eres nuevo por acá, será mejor que vayas con cautela, al menos que ya estés acostumbrado a juegos similares que se coloquen en el género RPG.

Recuerda que Dragon´s Dogma 2 ya está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.