Bad Boys está de regreso. Después del estreno de la tercera película en 2020, el día de hoy se ha revelado el primer tráiler de Bad Boys: Ride or Die, cinta que nos presenta una vez más a Will Smith en el papel de Mike Lowrey, y a Martin Lawrence como Marcus Burnett.

En esta ocasión, Bad Boys: Ride or Die nos presenta una historia en donde Captain Howard es acusado de tener relaciones con los carteles, por lo que nuestros protagonistas tendrán que limpiar su nombre. Sin embargo, esto es una trampa, y ahora Mike y Marcus tendrán que escapar de la policía después de ser acusados injustamente. Esto fue lo que comentó Adil El Arbi, el director de esta cinta, al respecto:

“Lo que va a pasar en esta [película] es que creo que habrá mucha más comedia. La tercera tuvo un tono dramático. Con esta, nuestro verdadero propósito es hacer reír a la gente y pasar un buen rato en el cine. Martin [Lawrence] va a un nivel más alto. Esta es la culminación del arco de Marcus Burnett”.

Como vieron, Bad Boys: Ride or Die aún nos presenta una aventura llena de acción y momentos memorables, pero tendrá un mayor enfoque en la comedia, algo en lo que Martin Lawrence siempre se ha especializado en la serie. Por el momento se desconoce si esto dejará de lado a Smith, quien sigue bajo la sombra de la cachetada Óscar.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá en esta cinta. Bad Boys: Ride or Die llegará a las salas de cine el próximo 7 de junio de 2024. En temas relacionados, director de la película de The Legend of Zelda comparte más detalles de esta producción. De igual forma, anuncian película live action de Teen Titans.

Nota del Editor:

Bad Boys es una reliquia del mundo de acción. Las primeras dos son clásicas del género, pero la tercera no fue tan buena como muchos esperábamos, por lo que mis expectativas para esta nueva cinta son bajas. Espero que sea divertida y con varios momentos de adrenalina, pero no creo que supere a lo que hizo Michael Bay en su época.

Vía: Sony Pictures Entertainment