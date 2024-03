Anuncian película live action de Teen Titans

El universo de DC se vuelve a expandir. Recientemente, se dio a conocer que una película live action de Teen Titans ya está en desarrollo. Sin embargo, por el momento se desconoce si esta producción tendrá relación alguna con el DCU que está en construcción, o si será una aventura similar a The Batman, es decir, se desarrolla en otro universo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, DC Studios le asignó a Ana Nogueira la tarea de crear un guion para una película de Teen Titans. Nogueira actualmente está trabajando en el guion de Supergirl: Woman of Tomorrow, la cual sí forma parte del DCU. De esta forma, no se descarta que la película recién anunciada tenga alguna relación con el trabajo que James Gunn y Peter Safran están haciendo en estos momentos.

Lamentablemente, actualmente no hay más información sobre este proyecto. Considerando que los Teen Titans ha sido un grupo conformado por una gran cantidad de héroes a lo largo de los años, DC Studios tiene la oportunidad de crear un equipo variado. Si bien muchos estamos familiarizados con Robin, Starfire, Beast Boy, Cyborg y Raven, quienes han protagonizado las series animadas de Teen Titans, hay más opciones disponibles.

A lo largo de los años, héroes como Kid Flash y Aqualad han formado parte de los Teen Titans. De esta forma, la nueva película puede contar con nombres nuevos para algunas personas. De igual forma, no hay que olvidar que hace tiempo vimos una cinta de Blue Beetle, quien podría regresar al DCU como parte de este equipo. En temas relacionados, The Batman 2 se ha retrasado hasta el 2026. De igual forma, este es el primer vistazo al traje de Superman en la nueva película.

Nota del Editor:

Una película de Teen Titans suena como una idea interesante, pero no creo que forme parte del DCU, puesto que primero tendríamos que ver muchas películas más enfocadas en presentar a estos personajes, casi como lo que está haciendo Marvel con Young Avengers, pero mejor.

Vía: The Hollywood Reporter.