Sony está enojado con Dakota Johnson por Madame Web

No es un secreto que Madame Web fue un fracaso, tanto crítico como comercial. Nadie puede decir un solo punto positivo de esta cinta, incluyendo a Dakota Johnson, la protagonista. Recordemos que la actitud de la actriz sobre esta película siempre fue negativa, y esto es algo que no ha sido del agrado de Sony.

De acuerdo con un nuevo reporte, Sony no está contenta con la prensa negativa que ha emitido Dakota Johnson sobre Madame Web antes y después del estreno de esta cinta. De esta forma, se ha llegado a mencionar que la compañía está dispuesta a cortar relaciones con la actriz de forma definitiva. Esto es lo que se ha llegado a comentar:

“Está bien bromear sobre cómo le fue a tu película, como hizo Sydney Sweeney en SNL, pero a los productores y Sony no le hace gracia que Dakota siga insistiendo en cómo ve las consecuencias de Madame Web, y no asuma ninguna responsabilidad por sus pobres resultados. No todas las películas van a funcionar, pero todas ellas tienen un gran trabajo detrás, incluso las películas malas, y que tu estrella hable mal de ella es bastante feo”.

La producción de Madame Web fue complicada. La cinta sufrió de múltiples cambios de guion, uno de los factores que no fueron del agrado de Johnson, quien en el pasado reveló que la película a la que se unió originalmente y el producto final fueron muy diferentes. Sin embargo, ella no es la misma que ha externado su descontento con el trabajo de Sony.

Aunque ha sido en una menor cantidad, Sydney Sweeney tampoco está contenta con el trabajo de Madame Web. Sin embargo, la actriz ha señalado que este fue una moneda de intercambio, puesto que al realizar esta cinta, tuvo la oportunidad de hacer Anyone but You, la cual sí fue un éxito rotundo en taquilla. De esta forma, Sweeney cuenta con una mejor relación en Hollywood.

Al final del día, Madame Web deja en claro que Hollywood es un gran negocio, en donde la calidad del producto final, en algunas ocasiones, no es lo más importante para la gente detrás y frente a las cámaras. En temas relacionados, así fue como le fue a esta película en reseñas.

Nota del Editor:

Madame Web es una mala película, y espero que Sony deje los derechos de Spider-Man en manos de otras compañías. Si bien muchos tienen problemas con la forma en la Disney ha manejado a Spider-Man en el MCU, es mucho mejor de lo que nos ha ofrecido Sony desde hace mucho tiempo.

