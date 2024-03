Apple es acusada de retrasar las actualizaciones de Spotify

Hace poco tiempo se ha lanzado una nueva ley que ha hecho que por fin Apple dejé efectuar pagos de aplicaciones de terceros fuera de su tienda de aplicaciones, eso incluye sitios como Netflix y hasta servicios de música que son tan solicitados por parte de los clientes. En la lista se encuentra claramente Spotify, quienes actualmente están acusando a la empresa de la manzana, dado que aún no liberan la última actualización para que la gente pueda hacer transacciones de forma exterior a la App Store.

Según lo que se ha reportado en los medios, la plataforma verde ha enviado un correo a la comisión europea comentando que los de Cupertino no han respetado la actualización que se llevaría a cabo el 4 de marzo, el cual no ha llegado por alguna razón no revelada. Esto también es un seguimiento que se tiene contra la creación Steve Jobs, dado que los han multado con millones de dólares, dando a entender que ya no pueden tener en monopolio las aplicaciones y tiendas digitales en el mundo de dispositivos.

Después, Spotify ha actualizado la aplicación con precios y enlaces para llevar a sus clientes a secciones donde la comisión no vaya para la manzana, pero respecto a lo que se había acordado, todavía no le han respondido los mensajes a la empresa tras pasar ya más des 10 días adelante.

Aquí parte del comunicado:

Han pasado nueve días y todavía estamos esperando noticias de Apple sobre la presentación de nuestra aplicación para mostrar los precios a los consumidores de la UE y un enlace a nuestro sitio web, lo cual ahora estamos autorizados a hacer por la decisión de la Comisión Europea.

Vale la pena mencionar, que cuando se estaba llegando a un acuerdo, Apple ha comentado que necesita modificarse la elección de la comisión, puesto que no le parece justo el asunto, cuando Spotify se verá mejor beneficiada en caso de que la actualización se libere al público. Por lo que apelarán las cosas antes de que esto entre en vigor, pero en caso de que no tengan argumentos, deberán ceder a lo pedido por la empresa.

Vía: The Verge

Nota del editor: Definitivamente deben ganarle a Apple en este caso, pues todo lo quieren monopolizar por tan solo aparecer en la tienda de aplicaciones. Propongo que empresas grandes solo se pongan en el navegador para que la manzana no quite parte del dinero.