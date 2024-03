Apple cancela su proyecto de crear carro eléctrico

Algunos no lo tenían muy en cuenta, pero la empresa Apple se encontraba trabajando activamente en un proyecto que involucraba entrar en la industria automotriz, pues estaban planeando lanzar su propia propuesta que no hiciera uso de la gasolina convencional sino de tipo eléctrico. Y después de muchos años de trabajo, parece ser que no han logrado llegar más lejos, por lo que hace nada de tiempo han anunciado la cancelación inminente, lo cual llama la atención por la inversión que le han metido.

La revelación se hizo en el mes de febrero de 2024, sorprendiendo a los casi 2.000 empleados que trabajan en el proyecto, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas el anuncio no era público. La decisión fue compartida por el CEO de operaciones Jeff Williams y Kevin Lynch, vicepresidente. Siendo así tal vez una pérdida de tiempo que no se concreto, y que seguramente los empleados estarán un tanto decepcionados por el asunto.

Los ejecutivos mencionaron a los empleados que el proyecto llegará a la conclusión y que muchos empleados en el equipo de automóviles conocidos como el Grupo de Proyectos Especiales, o SPG, se va a la división de inteligencia artificial bajo el ejecutivo John Giannandrea. Esos empleados se centrarán en proyectos de IA, una prioridad cada vez más clave para la empresa.

El proyecto de Apple para fabricar un coche eléctrico había sido objeto de especulación y rumores durante años, con informes que sugerían que la compañía estaba trabajando en un vehículo autónomo con tecnología de vanguardia. Sin embargo, tras años de desarrollo y miles de millones de dólares invertidos, Apple ha decidido dar un paso atrás y abandonar sus ambiciones en el mercado automotriz.

La noticia ha dejado a muchos analistas y observadores sorprendidos, especialmente dada la creciente demanda de vehículos eléctricos y el interés de Apple en la tecnología de conducción autónoma. Se esperaba que el proyecto de coche eléctrico de Apple compitiera con fabricantes establecidos como Tesla y ofreciera una alternativa innovadora en el mercado de la movilidad sostenible.

La cancelación del proyecto plantea preguntas sobre los motivos detrás de la decisión de Apple y su estrategia a largo plazo en el sector automotriz. Algunos especulan que los desafíos técnicos y regulatorios asociados con el desarrollo de un vehículo autónomo han llevado a la compañía a reconsiderar su enfoque. Otros sugieren que podría estar redirigiendo sus recursos hacia otros proyectos o áreas de innovación, no solo la IA.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: Es posible que este proyecto no tuviera forma de progresar de alguna manera, por lo que llegaron a la decisión que tal vez fue la mejor que pudieron tomar en este momento. Después de todo han gastado mucho en otros proyectos como el Vision que ahora está en boca de todos.